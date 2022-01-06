Sahte ustalık belgesine 5 ay hapis

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne giderek sahte olarak kendi adına düzenlenmiş olan berberlik ustalık belgesini görevli memura verip, tedavüle sürerek denklik belgesi temin etmeye çalışan Ahmet Uludağ, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uludağ’ın dava kararı dün açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanığın işlediği Resmi Evrak Sahtelemek, tedavüle sürmek ve Sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etmek suçunun ciddi suçlardan olduğuna değindi. Aksun, sanığın suçunu kabul etmesini, suçu eniştesinin teşviki ile işlemesini, suçun ustalık belgesini temin etmeden ortaya çıkmasını, sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiğini belirtti.

Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.