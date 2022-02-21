Sahte PCR ile çıkış yapmak istedi, tutuklandı!

Ülkeye 3 Şubat’ta turist vizesi ile gelen, F.A.D, Ercan Havaalanı’ndan sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tutuklandı.

Zanlı mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci olguları aktardı.

Polis, zanlının “Resmi Evrak Sahteleme”, “Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme” ve “Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Zanlının 20 Şubat’ta saat 13.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda, İstanbul'a gitmek için, PCR testi yaptırmadığı halde İran'da bulunan Hasan Sluíman isimli arkadaşı aracılığı ile hazırlanmasını talep edip kendisine ait cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden gönderttiğini söyledi.

Polis, zanlının ayni gün Ercan Havalimanı’ndan söz konusu sahte PCR belgesini ibraz edip çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını anlattı.

3 Şubat’ta geldi…

Zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden polis, gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Polis, İran vatandaşı olan zanlının ülkeye 3 Şubat 2022 tarihinde 30 gün süreyle turist olarak geldiğini ve yine üniversite öğrencisi olarak bulunan çocuğu ile Lefkoşa'da ikamet ettiğini anlattı.

Tahkikat tamamlandı…

Mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirten polis, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC’de muteber iki kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)