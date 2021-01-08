Sahte paralar Türkiye’den geldi

Lefkoşa’da yürütülen ‘sahte para’ operasyonuna ilişkin dava süreci işliyor.

Yapılan soruşturmada sahte paraların iki farklı tarihte Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlı O.B ile Y.B tarafından getirildiği tespit edildi.

Olayla ilgili tutuklanan zanlılar O.B ve Y.B bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı.

Sensev huzurda bulunan zanlıların "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Mal Temini" suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 5 Ocak’ta saat 11.00 raddelerinde, Lefkoşa'da, Göçmenköy Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, Malin 2 Market isimli market içerisinde zanlı O.B’nin tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğuna inanılan C520800345 seri numaralı 100 TL’lik banknotu 86,92 TL değerinde yapmış olduğu alışveriş karşılığında tedavüle sürüp sahtekârlıkla eşya temini ve 13 TL üst alarak sahtekârlıkla para temini yaptığı yönünde şikâyet olduğunu söyledi.

Polis zanlının ayni konu market içerisinde tekrar bir adet 100 Türk Liralık C452543305 sahte banknot tedavüle sürmek istediği esnada görevli polisler tarafından suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı.

Farklı iş yerlerine söz konusu paralardan tedavüle sürüldü

Polis, zanlı O.B’nin beraber yaşadığı zanlı Y. B’nin ikametgâhında yapılan aramada adı edilenlerin sahte olduklarını bildikleri C490542321, C452543305, C414546301, C520800345, C478657587, C748457154, C621341215, C325754621 ve C254568941 seri numaralarından oluşan, 4 bin 300 TL değerinde, toplam 43 adet 100 TL banknot para tespit edildiğini söyledi.

Yine yapılan soruşturma neticesinde ülke genelinde farklı iş yerlerine söz konusu paralardan tedavüle sürüldüğü tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan polis ayni gün zanlı O.B tarafından Malin 2 isimli iş yerinde tedavüle sürüldüğü tespit edilen C452543305 ve C520800345 seri nolu 2 adet sahte olduğuna inanılan banknotun da tespit edilerek emare olarak alındığı söyledi.

Gönüllü ifade verdiler, suçlarını kabul ettiler

Polis memuru Mustafa Sensev, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini kaydetti.

Zanlı O. B’nin gönüllü ifadesinde konu paraların bir kısmını 10 Haziran 2020 tarihinde ülkeye Girne Limanı’ndan giriş yaptığı esnada getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis zanlı Y.B’nin ifadesinde konu paraları 29 Ekim’de ülkeye Girne Limanı’ndan giriş yaptığı esnada getirdiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlı O.B’nin borcuna karşılık olarak S.T isimli bir şahsa vermiş olduğu paralar içerisinden C478657587 ve C0748457154 seri numaralarını kapsayan 2 adet 100 TL banknot tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

5 gün tutukluluk

Polis ayrıca 27 adet sahte paranın Mağusa’da postane ve U.Y isimli bir şahısta tespit edildiğini belirterek meselenin ciddi bir mesele olduğunu soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Bu bağlamda zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.