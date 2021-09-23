‘Sahte para’ tutukluları teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen sahte para banknot tasarrufu ve sahte parayı tedavüle sürme suçları ile ilgili tutuklanan zanlılar H.C.Ö.T ve A.A teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Vasfi Özbey, zanlılar H.C.Ö.T ve A.A’nın “Sahte para banknot tasarrufu, Sahte parayı tedavüle sürme” suçlarını işlediğini söyledi. Polis, 15 Eylül saat 12:00 sularında Lefkoşa'da Moonstar Döviz Bürosu’na giden zanlı H.C.Ö.T’nin tasarrufunda bulundurduğu sahte Amerikan Dolarlarını tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını, verdiği ifadede söz konusu paraları zanlı A.A’nın kendisine verdiğini söylediğini ve bunun üzerine zanlı A.A’nın da tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunmaları, 10’ar bin nakit teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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