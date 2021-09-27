‘Sahte para’ suçuyla yargılandı, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı V.O.F mahkeme huzuruna çıkarıldı. H.A.O’nun olayla bağı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Havva Yorgancı, V.O.F’nin ‘Sahte Banknot Tasarrufu’ ve ‘Sahte Banknotu Tedavüle Sürme’ meselelerinden mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis, 21 Eylül saat 14.00 sularında Lefkoşa'daki İş Bankası Merkez Şubesi’ne okul harcını yatırmak için giden zanlı H.A.O’nun bir adet sahte 50 Amerikan Dolarını bankaya verirken tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturmada konu paranın zanlı V.O.F’den aldığının öğrenildiğini belirtti. Mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen polis, V.O.F’nin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.