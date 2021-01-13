Sahte para soruşturması sürüyor

Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle” suçlarından tutuklanan zanlılar O.B., ve Y.B., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları anımsattı.

Sensev, zanlıların 5 Ocak tarihinde Lefkoşa’da tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda sahte olduklarını bildikleri C490542321, C452543305, C414546301, C520800345, C478657587, C748457154, C621341215, C325754621 ve C254568941 seri numaralarından oluşan toplam 43 adet 100 TL den oluşan 4 bin 300 TL banknot para tespit edildiğini söyledi. Yine yapılan soruşturma neticesinde KKTC genelinde farklı iş yerlerine söz konusu paralardan tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Sensev, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, ayrıca 27 adet sahte paranın Mağusa’da postane ve U.Y isimli bir şahısta tespit edildiğini belirterek meseleye bağlantısı olduğu düşünülen 1 şahsın daha arandığını zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.