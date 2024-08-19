“Şahıslar değil, zihniyet gitmeli”

Ertuğrul SENOVA

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) çağrısı üzerine Teknecik Elektrik Santrali önünde örgütlenen toplumsal muhalefete, Cumhuriyetçi Türk Partisi de destek verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile çok sayıda CTP Milletvekili ile Parti Meclisi üyesi, EL-SEN’e destek verdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Teknecik önünde, YENİDÜZEN’in sorularını da yanıtladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun, kurumun bağlı olduğu bakanlığın, bakanlıkların başındaki isimlerin 2019 yılından bu yana pek çok kez değiştiğini ama aslında “hiçbir şeyin değişmediğini” belirten Erhürman, “O gidecek, bu gelecek, hiçbir faydası yok. Bunun tek bir çözümü var. Bu zihniyetin gitmesi gerek. Musallat oldular. KIB-TEK’in başına da musallat oldular” dedi.

EL-SEN’in, Başbakan Ünal Üstel ve KIB-TEK yöneticilerine yönelik; “bilerek kuruma kötülük yapıyorlar, amaçları özelleştirmek” yönündeki iddialarına ilişkin ise Erhürman, “Manipülasyon denen şey var ya, birazcık düşünmek ister. Düşünebilmek ister” ifadelerini kullandı.

Teknecik önünde toplanan kalabalığa teşekkür eden Erhürman, “gelebilecekken gelmeyenler, kendilerine sormalılar; buradaki insanlar neden geldi? Para için? Menfaat için? Yoksa KIB-TEK’e sahip çıkmak için mi?” diye sordu…

“İsimler defalarca değişti ama hiçbir şey değişmedi”

“İsimler defalarca değişti ama hiçbir şey değişmedi” diyen Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Son dönemde bir kez daha gördük ki, KIB-TEK Yönetim Kurulu defalarca değişti, her değiştiğinde de aslında hiçbir şey değişmedi. KIB-TEK büyük bir kurum, büyük bir bütçeyle çalışıyor, burada uzman, profesyonel, kendini adayabilecek insanlara ihtiyacımız var. Siyasi partiler değiştiğinde, pazarlık konusu yapılarak hallolacak bir iş değil.”

“Bırak tüm sorunları, sadece normal bakım onarım çalışmaları yapılsa, bu noktaya gelinmezdi”

4’lü koalisyon döneminde, hükümetten gitmeden önce 4 santral alınması için uluslararası ihaleye çıktıklarını anımsatan Erhürman, “Ardından bu arkadaşlar hükümete geldi, 5 ay sonra protokol imzaladı 4 jeneratör alınması için. Üstünden 5 sene geçti bu santraller yok. 2022’de, Ünal Üstel, KIB-TEK’teki sorunlar hallolacak diyerek 2023 tarihini verdi. 2024’ün Ağustos ayına geldik. Bırak tüm sorunları, sadece normal bakım onarım çalışmaları yapılsa ve yakıt tedariki düzenli olsaydı, bugün bu noktaya gelinmeyecekti. Bırak verilen sözlerin tutulmamasını, rutin işler yapılsa bu hallere gelinmeyecekti” şeklinde konuştu.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Bunu söyleyen doğrudan KIB-TEK Genel Müdürü. O bunu açıkladıktan 2 hafta sonra Ünal Bey duyabildi, şimdi tamir ediyorum diyor. Ama zaten 1 aydır tamir süreci devam ediyordu. Ama 4 yıl sonra. 4 yıldır neredeydiniz, neden bakım onarım yapmadınız? Neden ihalesiz yakıt için milyonlarca lira zarar uğratıp akaryakıtı zamanında tedarik edemediniz? Tüm bunlar becerisizlik, basiretsiz daha da önemlisi gailesizlik. Böyle bir dertleri yok bu insanların. 2019’da protokol imzalandığında Başbakan Ersin Tatar, Enerji Bakanı Hasan Taçoy idi. Aradan Ersan Bey ve Faiz Bey geçti. 2022’de Ünal Üstel geldi. İsimler değişti ama zihniyet değişmedi. O gidecek, bu gelecek, hiçbir faydası yok. Bunun tek bir çözümü var. Bu zihniyetin gitmesi gerek. Musallat oldular. KIB-TEK’in başına da musallat oldular.”

“Hem yapman gereken işleri yapmayacaksın, hem de bize demir yumruk mesajı vereceksin”

Ünal Üstel’in, bilgiye ulaşabileceği tüm kaynaklarını tükettiğini, “onunla görüşmem, şununla küsüm, sen sabotajcısın, atın şunu içeri” şeklinde tavırlar geliştirdiğini ifade eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Son dönemde bir de şu moda var; filanca sendika ile görüşmem, falanca ile küsüm. Bilgiye ulaşma kaynaklarını da tüketti, ilgi olmadığı için bilgi de yok. Ancak otoritaryen bir tavır. Onunla görüşmem, sen sabotaj yaptın, alın bunu içeri götürün, senin de ipini çekeceğim... Hem yapman gereken işleri yapmayacaksın, hem de bize demir yumruk mesajı vereceksin. Elim santralin üstünde diyor! Eğer bunu yönetmek anlamında söylüyorsan, zaten KIB-TEK sana bağlıydı. Siyasi anlamda hesap senden sorulacak.”

“Buradaki insanlar neden geldi? Para için? Menfaat için? Yoksa KIB-TEK’e sahip çıkmak için mi?”

Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün mesai saatleri içerisinde, bu sıcakta gelen insanlarımıza teşekkür ediyorum. Sıcak nedeniyle, yol nedeniyle, mesai nedeniyle gelemeyen insanlara söyleyecek hiçbir şey yok. Ama gelebilecekken gelmeyenler, kendilerine sormalılar; buradaki insanlar neden geldi? Para için? Menfaat için? Yoksa KIB-TEK’e sahip çıkmak için mi?”

“Manipülasyon denen şey var ya, birazcık düşünmek ister. Düşünebilmek ister”

EL-SEN’in, Başbakan Ünal Üstel ve KIB-TEK yöneticilerine yönelik; “bilerek kuruma kötülük yapıyorlar, amaçları özelleştirmek” yönündeki iddialarına ilişkin ise Erhürman, “Manipülasyon denen şey var ya, birazcık düşünmek ister. Düşünebilmek ister” ifadelerini kullandı.

Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada darp edildi diyeceksiniz, 5 dakika sonra darp edilmediği videolara yansıyacak. Buna manipülasyon denmez. Hangi gerekçeyle özelleştirecekler? Var say ki hesap kitap yaptın, bu bile beceriksizce. Vazgeç bunlardan diyorum oraya. Buranın neye ihtiyaç duyduğu açık. Halk da bunun farkında ki bu sıcakta bu yolu geldi. Aklını başına devşir, KIB-TEK’e sahip çıkılması gerektiğini anla. Doğru çözüm bu zihniyetin bir an önce gitmesidir. Şimdi kurultay nedeniyle kamuoyu algısı yaratmak adına ilgileniyor gibi yapıyor. Ama hasta olup elektrik kesintilince oksijen tüpünü kullanamayan bir insana dair algısı yok. Küçücük bebeğin ter içinde yatak içerisinde kabuslar görmesine dair de bir gailesi yok. Bunu devamının gelmeyeceğini toplum çok iyi biliyor. Çözüm bellidir. İsimlerden bahsetmiyorum. Şahıslar değişti, zihniyetin değişmesi gerek.”