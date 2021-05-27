Şahali: “Hükümet yasalara ve mevzuata uymuyor”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Hükümetin Yasalara Uyma Yükümlülüğü ve Başbakanın Bu Konudaki Sorumluluğu” konulu konuşmasında, hükümetin yasalara ve mevzuata uymadığını ifade etti.

Mağusa’da eski eserlere, dünya malına beton dökülerek bayrak asıldığını, Eski Eserler Dairesi’nin de bundan haberi olmadığını ifade eden Şahali, eleştirilerde bulundu, yapılan işlemin yanlış olduğunu ama bunları görmeye devam edeceklerine inanç belirtti.

Hükümete Mağusa’da surlar üzerine yapılan beton dökümü ve bayrak dikilmesi yanlışını derhal düzeltme ve yasalara uyma çağrısında bulunan Şahali, bu konuda takipçi olacaklarını söyledi.

Şahali, Bafra turizm bölgesinde 3 işletmeye solar enerji kurulumu için orman arazisi kiralandığını belirterek, devletin hükümet eliyle yürütüldüğünü, yasalara uyulmasının zorunluluk olduğunu, yasalar çerçevesinde düzgün hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Ancak hükümetin her alanda yasalara uymadığını, ayrımcılık yaptığını, örneğin BRT’de tüm bunların yapıldığını, tarafsız davranılmadığını, yanlı yayınlar yaptığını ifade eden Şahali, “Basın Odası” programının yayından kaldırılmasını eleştirdi.

Şahali, gümrük memurlarının sayısının artırılması, devletin gelir kaybının önüne geçilmesi, sağlıkta gerekli adımların atılması gerektiğini ifade ederek, eğer devlet gelir kaybı yaşıyorsa Ercan’da gelir paylaşımının neden ertelendiğini sordu.