“Başbakan UBP’nin başında kalmak için ülke kaynaklarını tüketmektedir"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Krizin hükümeti mi? Hükümetin krizi mi?” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahali, “Başbakan, Başbakan olmak için değil UBP’nin başında kalmak için ülke kaynaklarını tüketmektedir. Yaşadığımız krizin sebebi de budur” dedi.

Başbakanın kamu kaynaklarını istikrarlı bir biçimde tükettiğini, yasa ve Anayasayı ihlalde çekince duymadığını savunan Şahali, kamuyu ilgilendirmeyen meselelerle ilgilenildiğini ileri sürdü.

Makam arabalarının sivil plakalarla yollarda dolaştığını, kırmızı plakaların takılmadığını savunan Şahali, bu durumu eleştirdi.

Erken seçim kararının komitede değil de hükümetin uygun bulduğu aritmetiğe göre oluşacak ad hoc komitede görüşülmesinin “hukuk faciası” olduğunu savunan Şahali, bu konuda yasal haklar olmak üzere gerekli adımların atılacağını belirtti.

Şahali, kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneklerinin iptal edilmesine yönelik yasa tasarılarının görüşülmesi sırasında yaşananlara da değinerek, meclis çalışanlarının grevini erteleme kararının da “yasal olmadığını” söyledi.

Şahali, Bafra Turistik Yatırım bölgesinde, orman için değerlendirilebilecek alanlarda, bazı turistik işletmelere solar tesis yapılması için izin verildiğini, bunun yasa dışı olduğunu savundu.

Yasaların ve planların tamamında orman arazisi olarak öngörülen orman alanına solar yatırım izni verildiğini dile getiren Şahali, “Bu hükümet bilerek ve isteyerek halkın malını peşkeş çekmektedir” dedi.

Yasaların ihlal edildiğini savunan Şahali, yasa ile korunan bir alanda, yasadışı uygulamalara izin vermemesi gerektiğini söyleyerek, polisi göreve çağırdı.

Şahali, kamu çalışanlarının maaşları kesilirken, Bakanlar Kurulu’nun Başbakanlığa dört istihdam yaptığını da iddia etti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eleştirilerin toplumun sorunlarını çözmeye yönelik olması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, UBP’nin topluma hizmet etme noktasında herkesle hükümet kuracak kadar fedakar olduğunu ifade etti.

Ülke kaynaklarının “tepe tepe kullanıldığına” yönelik söylemlerin her dönemde sarf edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, tüm icraatlarının eleştirildiğini söyledi.

Yeşil enerjinin eskiden bu kadar bilinmediğini ancak şimdi otellerin rekabet edebilirliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının çeşitlenmesi adına bazı açılımlar yapmak gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, makamın verdiği güvence ile otellerin yatırım yapmak için adım attığını belirtti. Çavuşoğlu, Serhatköy’de solar enerji için ayrılan bölgenin henüz hazır olmadığını söyledi.

Milyonlarca dolarlık güneş paneli ve gerekli ekipmanların ülkeye geldiğini, doğayı korumak adına gerekli önlemlerin alındığını söyleyen Çavuşoğlu, Serhatköy’de bu iş için ayrılan alanın hazır hale gelmesi ile otelin güneş enerjisi yatırımını oraya taşıyacağını taahhüt ettiklerini bunun üzerine iznin verildiğini belirtti.

ŞAHALİ

Tekrar söz alan ve Devletin itibarının yasalara uygun hareket eden yöneticiler tarafından tahsis edildiğini söyleyen CTP Milletvekili Erkut Şahali, devamlılık ilkesi gereği, yasaya aykırı yapılan işlemin devam ettirilmesi ile suç işlenmeye de devam edildiğini savundu.

Mevzuat orada dururken yasa hilafına uygulama yapmanın akıllara soru işareti getirdiğini söyleyen Şahali, bakan olduğu dönemde yatırımcının talep ve maksadını uygun bulduğunu ancak konuyu Bakanlar Kurulu’na ktaşıdığını çünkü geçmişte o alanla ilgili rüşvet iddiaları olduğunu söyledi.

Şahali, hakkında rüşvet iddiaları bulunan bir alanla ilgili o dönemdeki Bakanlar Kurulunun cesaret göstermediğini ve izne yönelik karar almadığını söyledi.

Yasal olmayan işlerde devamın değil, yasal olmayan işi engellemenin esas olduğunu söyleyen Şahali, Dursun Oğuz ve müdürünün “yanlış yaptığını, suç işlediğini” iddia ederek, “bu suça iştirak etmenin devlete yakışmadığını”, yatırımcının o ülkede mevzuata aykırı taleplerde bulunmaması gerektiğini söyledi.

Bölgede çevre tahribatı yapıldığını söyleyen Şahali, bakana talanı durdurma çağrısında bulundu.