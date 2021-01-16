Sağlıkçılardan ‘aşılanın’ çağrısı: “Mücadeleye daha güçlü devam”

Sağlıkçılar dün uygulamasına başlanan Sinovac’la aşılandı, ‘aşıdan korkmayın’ çağrısı yaptı. Türkiye’den gelen Sinovac aşıları ile aşılanmaya başlanan kamu ve özel hekimleri ve sağlık çalışanları dün gün boyu sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı, ‘mücadeleye daha güçlü devam’ mesajı da verdi.