AB aşıları Pazartesi kuzeye geliyor

AB tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tahsis edilen aşı dozundan 2 bin doz Pfizer COVID-19 aşısının, önümüzdeki günlerde Kıbrıs’ın kuzeyine de teslim edileceği açıklandı.

Kıbrıs Haber Ajansı kaynaklarına göre, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eş başkanları, teknik hazırlıkların tamamlanması ve sağlık güvenliği ve depolama için ilgili protokoller nedeniyle cuma sabahı aşıların teslimi hakkında görüşecekler.

Aynı kaynak, bir Pfizer yetkilisinin geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini, Kıbrıs'ın kuzeyine de gittiğini, Kıbrıslı Türklere aşıları yapacak personeli, Teknik Komite aracılığıyla eğitildiğini kaydetti.

Bu sürecin ardından aşılar Teknik Komite aracılığıyla Kıbrıs Türklerine ulaştırılmaya devam edilecek.

Bu arada Sağlık Bakanlığı, aşılanma hakkı olan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları için Covid-19 aşılarına kayıt başvuru süreci ile ilgili olarak en geç önümüzdeki hafta başında Türkçe bir basın açıklaması yayınlayacak.

Pilli: “Pazartesi AB’den bin adet aşı gelecek”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de pazartesi günü Avrupa Birliği’nden de bin adet aşı geleceğini kaydederek, bu aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını söyledi.

(Kıbrıs Haber Ajansı- TAK)