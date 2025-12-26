Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre yarın, salı ve çarşamba günleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Hava sıcaklığı 15–18 derece dolaylarında seyredecek. Hafta sonu ve hafta başı yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı ve çok bulutlu; yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazar ve pazartesi günleri ise parçalı ve az bulutlu olacak.

Salı ve çarşamba günleri ise parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yeni yılın ilk iki günü perşembe ve cuma ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15–18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise yer yer fırtına şeklinde esecek.