"Sadece sanayicinin yer alacağı bölgeler oluşturmak için girişim başlattık"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, sanayicilerin önündeki en büyük engelin; uygun yatırım alanları olduğunu belirterek, sanayinin büyümesi için sadece sanayicinin yer alacağı bölgeler oluşturmak amacıyla çalışma başlattıklarını bildirdi.

Kamacıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, mevcut sanayi bölgelerinde, sanayi faaliyeti yürütenlerin oranının yüzde 17 olduğuna işaret etti.

Bu çerçevede yalnızca sanayicilerin yer alacağı, planlı, modern ve kümelenme esaslı yeni sanayi bölgelerinin oluşturulması için odanın imkanlarını da ortaya koyarak, büyük uğraş verdiklerini belirten Kamacıoğlu, sanayi arsalarının üretim faaliyeti şartıyla tahsis edilmesi ve yeni sanayi bölgelerinin yalnızca sanayicilerin faaliyet göstereceği alanlar olarak planlanması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin üretim kapasitesinin artırılması için de sanayi bölgelerinde yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Kamacıolu, bu konuda yıllardır yaptıkları çağrılara yetkili makamlardan karşılık gelmediğini, bu nedenle odanın yalnızca sanayicilerin yer alacağı sanayi bölgeleri kurma girişimi başlattığını belirtti.

Sanayicilerin üretimlerini büyütmek, yeni makine ve tesis yatırımları yapmak, istihdamlarını artırmak ve yeni üretim alanlarına yönelmek istediklerini belirten Kamacıoğlu, bunun önündeki en önemli sorunlardan birinin uygun yatırım alanlarına erişim olduğunu ifade etti.

Yatırıma uygun, altyapısı planlanmış, üretim faaliyetlerine uygun ve uzun vadeli bir anlayışla yönetilecek alanlara duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Kamacıoğlu, arazi temini, bölgenin yönetimi ve işletmelerin bu alanlardan yararlanmasına ilişkin hukuki ve idari süreçleri değerlendirme aşamasında olduklarını kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sanayi bölgelerinin uzun yıllar boyunca parsel bazlı, karma sektörlü ve altyapı kapasitesi sınırlı bir anlayışla tasarlandığını belirten Kamacıoğlu, söz konusu yapının hem sanayicilerin faaliyetlerini hem de bölgelerin güvenli ve verimli kullanımını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Özellikle Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan sorunlara işaret eden Kamacıoğlu, yangın güvenliği, trafik yoğunluğu, altyapı yetersizlikleri, çevre kirliliği ve denetim zafiyeti gibi sorunların artık kronik bir nitelik kazandığını kaydetti.

KTSO olarak sanayi bölgesi modelinin değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kamacıoğlu, kurulacak yeni bölgelerin temel amacının sanayi üretimini geliştirmek olması gerektiğini vurguladı.

Yeni sanayi bölgelerinin planlanmasında enerji, su, ulaşım, atık yönetimi, yangın güvenliği, çevre ve lojistik gibi unsurların daha en baştan dikkate alınması gerektiğini belirten Kamacıoğlu, “Sanayicimize yalnızca bir parsel vermek yeterli değildir. Ona üretimini büyütebileceği, yatırımını güven içerisinde gerçekleştirebileceği bir üretim ortamı sunmalıyız” dedi.

Kümeleme modeli

Kümelenme modelinde birbirleriyle üretim ve tedarik ilişkisi bulunan işletmelerin, hizmet sağlayıcıların ve ilgili sektörlerin aynı bölgede veya birbirine yakın alanlarda konumlandırılmasının öncelik olduğunu anlatan Kamacıoğlu, bu yapının, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ortak altyapıların daha etkin kullanılması, lojistik süreçlerin kolaylaştırılması, teknoloji ve bilgi paylaşımının artırılması, uzmanlaşmanın güçlendirilmesi ve verimliliğin yükseltilmesi açısından önemli avantajlar sağlayacağını kaydetti.

Dünyada rekabet gücü yüksek sanayi bölgelerinde kümelenme ve ihtisaslaşma anlayışının giderek daha fazla önem kazandığını ifade eden Kamacıoğlu, KKTC’nin mevcut sanayi sorunları dikkate alındığında bu dönüşümün artık önemli bir ihtiyaç haline geldiğini dile getirdi.

Kamacıoğlu, sanayi alanları ile esnaf ve ticari depo alanlarının birbirinden ayrıştırılması gerektiğini de vurguladı.

KTSO tarafından hazırlanan "Sanayi ve Üretim Temelli Ekonomik Dönüşüm Programı" içerisinde de bu konunun önemli bir başlık olarak ele alındığını belirten Kamacıoğlu, programda mevcut sanayi bölgelerinin altyapısı güçlü, kümelenme odaklı ve ihtisaslaşmış modern üretim merkezlerine dönüştürülmesinin ve yalnızca sanayicilere ait yeni sanayi bölgelerinin oluşturulmasının önerildiğini kaydetti.