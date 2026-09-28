Çayırova-Pamuklu ana yolunda 10 Kasım’a kadar yol bakım ve onarım çalışması yapılacak

Karayolları Dairesi tarafından Çayırova-Pamuklu ana yolunda bugünden itibaren 10 Kasım’a kadar yol bakım ve onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çalışma süresince, Mağusa istikametinden gelip Karpaz istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Mehmetçik köyü yol kavşağından itibaren yapılacak yönlendirme ile Mehmetçik köy içinden sağlanacak.

Karpaz istikametinden gelip Mağusa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ise ulaşım, Çayırova-Pamuklu Anayolu üzerinden tek şeritten verilecek.

Bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçileri ile yönlendirmelere uymaları istendi.