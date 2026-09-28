Boğazköy'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Boğazköy'de bir işletmede zanlı E.S.(E-35), kendisini Lefkoşa’ya götürmediği gerekçesiyle tartıştığı A.O’yu (E-34) bıçakla karın ve sırtından yaraladı.

Polis basın bültenine göre, dün gece meydana gelen olayda 144 miligram alkollü olduğu da belirlenen E.S., tutuklandı.

Gönyeli’de uyuşturucu madde tasarrufu

Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından dün devriye yapıldığı sırada, bulunduğu araçta şüpheli görülen D.A’nın (E-46) üzerinde ve konu araçta arama yapıldı.

Aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık 300 miligram, üzerinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçaları ile ucu yanık sigara izmariti bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne'deki silah operasyonu… Tutuklu sayısı üç oldu

Girne’de polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir şahsın tasarrufunda tabanca ve canlı mermi ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen İ.K.(E-33) ve G.K.(E-42) de tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından 25 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonda, K.J.A.N’nın (E-22) üzerinde yapılan aramada, kanunsuz bulundurduğu 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7.65 mm çapında 5 canlı mermi ele geçirilmişti. Meseleyle ilgili bahse konu şahıs tutuklanmıştı.

Gaziveren’de alkollü şahıs rahatsızlık vermekten tutukladı

Gaziveren’de dün bir akaryakıt istasyonuna müşteri olarak giden 136 miligram alkollü H.U.(E-26), telefonda kız arkadaşıyla tartıştığı gerekçesiyle tuvallete bulunan peçetelik, sıvı sabunluk, tuvalet, lavabo çeşmesi ile pencere korkuluklarını kırarak hasara uğrattı, bağırıp çağırarak rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

Kanunsuz avlanan şahsa para cezası

Hamitköy’de dün, ava kapalı bölgede, avlanmaya açık bir günde I.P.(E-28) adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz avlandığı sırada av korucuları tarafından tespit edildi. Bahse konu şahsa 141 bin 786 TL tutarında idari para cezası verilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz olduğu tespit edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tespit edilerek, tutuklandı.

Bahşiş kutusundaki 2 bin 170 TL'yi çalan şahıs tutuklandı

Girne’de bir restoranda çalışan G.O.'nun (K-43), Ağustos-Eylül 2026 ayları arasında, işletme sahibinin bilgisi ve izni olmadan bahşiş kutusundaki 2 bin 170 TL parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.