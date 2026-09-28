4 yaşındaki çocuk havuza düşerek hayatını kaybetti

Ozanköy’de annesiyle birlikte gittiği ikametgahın bahçesindeki havuza düşen 4 yaşındaki Erven Cello Kadak yaşamını yitirdi. Olayın ardından anne C.C. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. C.C. (K-45), ev temizliği yapmak amacıyla 4 yaşındaki çocuğu Erven Cello Kadak ile birlikte Ozanköy’deki bir ikametgaha gitti.

C.C.’nin evde temizlik yaptığı sırada Erven Cello Kadak, ikametgahın bahçesinde bulunan havuza düştü ve yaşamını yitirdi.

Polis, gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle C.C.’yi tutukladı.

Yapılan muhaceret kontrolünde C.C.’nin ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz olarak kaldığı da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.