DAÜ Per-Sen, VYK Başkanı Şemi Bora’yı istifaya çağırdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen), Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) daha fazla kurumsal ve idari zarar görmemesi adına Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkan Şemi Bora’yı görevinden istifa etmeye; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı Bakanlar Kurulu’nun Şemi Bora’nın görevden alınmasına ilişkin önerisini değerlendirmeye davet etti.

DAÜ Per-Sen tarafından yapılan açıklamada, VYK’da yaşanan tıkanıklığın artık DAÜ’nün karar alma mekanizmalarını, çalışanların haklarını ve kurumun itibarını doğrudan etkileyen ciddi bir yönetim krizine dönüştüğü vurgulandı.

Kamuoyu önünde yürütülen karşılıklı suçlamalar, ağır ithamlar ve asılsız iddiaların DAÜ’nün itibarına da zarar verdiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“VYK Başkanı Sn. Şemi Bora, 25 Eylül Cuma günü bir kez daha kamuoyuna bir açıklama yapmıştır. Gündeme getirdiği iddiaların birçoğu bundan önceki açıklamalarında olduğu gibi gerçekleri yansıtmadığı gibi DAÜ’deki mevcut krizi daha da büyütmektedir.

4 Nisan 2024 tarihinde tüm taraflarca imzalanan, DAÜ’nün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşması ile ilgili protokolde ve aynı zamanda toplu iş sözleşmelerinde yer alan maddelerden olan, kesintilerin geri ödenmesi, iç hizmetler döner sermaye personelinin yasal bir statüye kavuşması için yapılan çalışma ve zaruri ihtiyaç halinde açılması gereken münhaller ve benzer konuları uzun süre bekletip gündeme almayan Sn. Bora nın bugün bu ve benzeri konuları seçim yasakları ile ilişkilendirmesi son derece düşündürücüdür.

VYK Başkanlığı makamı, kişisel açıklamalarla tarafların birbirini suçladığı bir alan değil, Üniversitenin kurumsal yapısının, hukukun ve ortak aklın işletilmesi gereken bir makamdır. VYK gündem ve karar süreçlerinin belirli kişi veya kişilerin istekleri doğrultusunda şekillendirilmesi ise kurum açısından son derece ciddi soru işaretleri yaratmaktadır.

Bakanlar Kurulu’nun 16 Eylül 2026 tarihli kararıyla Sn. Şemi Bora’nın görevden alınmasının Cumhurbaşkanı’na önerilmiş olması da mevcut yönetim yapısına ilişkin ciddi bir değerlendirme yapıldığını göstermektedir.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin daha fazla kurumsal ve idari zarar görmemesi adına, VYK Başkanı Şemi Bora’nın bir an önce görevinden istifa etmeye davet edildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Şemi Bora’nın görevden alınmasına ilişkin öneriyi değerlendirmeye ve süreci daha fazla uzatmamaya çağrıldı.