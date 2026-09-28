“Kullanılmış araçların hasar geçmişi sunulmuyorsa satın almayın”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), vatandaşlara kullanılmış ithal araç satın almadan önce aracın kimliği, üretici geri çağırmaları, Takata hava yastığı durumu ve ciddi hasar geçmişinin doğrulanması çağrısında bulundu.

MMO, söz konusu bilgilerin sunulmaması halinde araçların satın alınmaması gerektiğini belirterek, hükümetin uyarılarına rağmen bu araçlara toplu ithal izni vermesi ve güvenlik denetimini etkisiz bırakması durumunda yargıya başvuracağını açıkladı.

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC limanları ve antrepolarında bulunan 15-20 yaşlarındaki yaklaşık 5 bin araca, Ekim 2026’da çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla ithal izni verileceği yönünde duyumlar alındığı vurguladı.

Böyle bir iznin verilmesinin trafikte halkın can güvenliğini bugün ve gelecek 15 yıl boyunca olumsuz etkileyeceğini savunan MMO, yol, araç, sürücü ve mevzuat kaynaklı tehlikeleri, somut çarpışma örnekleri ve görsellerle Başbakan dahil ilgili kurumlara ve Trafik Komisyonu’na aktardığını kaydetti.

MMO, Erenköy öğrenci servisi, ağır taşıtların yük ve güvenlik denetimi, çarpışmalarda parçalanan araçlar ve Takata hava yastıkları konusunda acil tedbir önerileri sunduğunu belirtti.

Çarpışmaların yalnızca “dikkatsiz sürüş” şeklinde açıklanmasının yetersiz olduğunu teknik ve görsel örneklerle ortaya koyduklarını ifade eden MMO, halen çözülmeyen Takata hava yastığı sorunu nedeniyle 2025 yılında hayatını kaybeden Ali Osman’ın ardından, geçen hafta da bir sürücünün boynuna hava yastığı ateşleyicisinin kopan parçasının saplandığını ileri sürdü.

MMO, liman ve antrepolarda bulunan 15-20 yaş aralığındaki araçların tümünün Takata riski taşıdığına dikkat çekerek, ithal izin, gümrükleme, muayene ve kayıt süreçlerinde bu durumun göz ardı edilmesinin ve araçların son kullanıcıya satışına izin verilmesinin ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu kaydetti.

Bakanlar Kuruluna ve ilgili kurumlara çağrı

MMO, yaş sınırını aşan araçlara toplu ithal izni verilmesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Şasi ve motor numarası denetiminde yapılan değişikliklerin gerekçelerinin kamuoyuna açıklanmasını isteyen MMO, araç kimliğinin doğrulanmasını güçleştiren hiçbir düzenlemenin trafik güvenliği açısından savunulamayacağını belirtti.

Ticaret Dairesi, teknik muayene birimleri ve araç kayıt makamlarının kendi yetki alanlarında sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydeden MMO, bir aracın hareket edebilmesinin güvenli olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

MMO, her araç için VIN/şasi ve motor kimliği ile üretici geri çağırmaları ve Takata durumu, hava yastıkları ve kemer gergileri, ağır hasar, korozyon ve yapısal onarımlar, fren, direksiyon, ABS ve ESC sistemleri, sürücü destek sistemleri ve yetkisiz tadilatların belgeler ve fiili incelemeyle doğrulanması gerektiğini ifade etti.

İthalatçıların da ekonomik ömrünü doldurmuş, motor ve şasi numaralarının denetlenmesi mümkün olmayan araçları antrepolara getirmiş olmalarının, bu araçların kayıt ve trafiğe çıkışı için güvence oluşturmadığını bilmeleri gerektiğini belirten MMO, “KKTC’nin ihtiyacı daha fazla yaşlı araç değildir. İhtiyacımız güvenli araçlar, güvenli yollar, etkin teknik muayene, ağır taşıt denetimi ve bilimsel trafik güvenliği politikasıdır. İnsan hayatını sudan ucuz yapmayınız” ifadelerini kullandı.