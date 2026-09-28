“Engelsiz kent için söz değil, somut adım istiyoruz”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD), yaklaşan yerel yönetim seçimleri öncesinde tüm belediye başkan adaylarını, erişilebilir ve kapsayıcı kentler konusunda somut ve ölçülebilir hedefler ortaya koymaya çağırdı.

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, yaptığı yazılı açıklamada, dernek tarafından hazırlanan “Engelsiz Belediye Başkanları Taahhütnamesi”ni kamuoyuyla paylaştı.

Kibrit, engelli bireylerin yaşadığı sorunların yalnızca sosyal yardım veya sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, günlük yaşamda karşılaşılan kaldırım, ulaşım, otopark, kamu binalarına erişim, sosyal ve kültürel yaşama katılım, spor, istihdam ve bilgiye erişim gibi sorunların önemli bölümünün doğrudan yerel yönetimlerin hizmet alanlarıyla ilişkili olduğunu kaydetti.

“Engelsiz Belediye Başkanları Taahhütnamesi”nin herhangi bir siyasi parti veya adaya destek verme amacı taşımadığını vurgulayan Kibrit, amaçlarının siyasi görüş veya parti ayrımı yapmaksızın tüm belediye başkan adaylarını engelli bireylerin hakları ve erişilebilirlik konusunda ortak, somut ve ölçülebilir hedefler ortaya koymaya davet etmek olduğunu ifade etti.

Kibrit, taahhütnamede erişilebilir kent planlaması, kaldırım ve yaya yollarının erişilebilirliği, erişilebilir toplu ulaşım, engelli otoparklarının korunması ve denetlenmesi, erişilebilir park ve oyun alanları, engelli çocukların sosyal yaşama katılımı, engelli sporlarının desteklenmesi, engelli bireylerin istihdamı, dijital erişilebilirlik, işaret dili ve iletişim erişilebilirliği, engelli kadınların güçlendirilmesi, bağımsız yaşam, erişilebilirlik şikâyet ve çözüm mekanizmaları, erişilebilirlik için bütçe oluşturulması, engelli bireylerin karar alma süreçlerine katılımı ve engelli örgütleriyle sürekli iş birliği gibi konuların da yer aldığını belirtti.

Önemli olanın yalnızca taahhütlerin verilmesi değil, verilen sözlerin takip edilmesi olduğunu belirten Kibrit, taahhütnamenin önemli bölümlerinden birinin belediye başkanlarının göreve başlamalarının ardından ilk 100 gün içerisinde yapması beklenen çalışmalar olduğunu kaydetti.

Kibrit, bu kapsamda belediyelerin erişilebilirlik envanterinin çıkarılması, mevcut sorunların belirlenmesi, öncelikli erişilebilirlik sorunlarının tespit edilmesi, engelli bireyler ve temsil örgütleriyle istişare mekanizmasının kurulması ve erişilebilirlik konusunda çalışma planı hazırlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

KTOÖD olarak seçim sonrasında süreci takip edeceklerini de belirten Kibrit, belediye başkanlarının imzaladığı taahhütlerin 2027’de “İlk İzleme”, 2028’de “Ara Değerlendirme”, 2029’da “İlerleme Değerlendirmesi” ve 2030’da “Nihai Değerlendirme” kapsamında izlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

“Belediye Başkanları Engelli Politikaları Karnesi”

Kibrit, KTOÖD’ün ayrıca belediyelerin erişilebilirlik alanındaki çalışmalarını izlemek amacıyla “Belediye Başkanları Engelli Politikaları Karnesi” oluşturmayı planladığını açıkladı.

Karnede erişilebilir kaldırım ve yollar, erişilebilir parklar, erişilebilir kamu binaları, erişilebilir ulaşım, engelli otoparkları, dijital erişilebilirlik, engelli istihdamı, engelli bireylerin karar süreçlerine katılımı ve çözülen erişilebilirlik sorunları gibi ölçülebilir göstergelerin takip edileceğini belirten Kibrit, engelli bireylerin kendi deneyimlerinin de değerlendirme sürecine dahil edileceğini söyledi.

Bir belediyenin erişilebilir olup olmadığını, o hizmetleri kullanan insanların yaşadığı deneyimlerin ortaya koyduğunu ifade eden Kibrit, tüm belediye başkan adaylarını parti ayrımı yapmadan “Erişilebilir Belediye Taahhütnamesi”ni incelemeye, değerlendirmeye ve uygun gördükleri takdirde imzalamaya davet etti.

Kibrit, beklentilerinin ölçülebilir, uygulanabilir ve takip edilebilir bir belediyecilik anlayışı olduğunu belirterek, erişilebilirliğin yalnızca engelli bireylerin sorunu olmadığını kaydetti.

Erişilebilir kaldırımların çocuk arabası kullanan anneler, yaşlı bireyler, geçici olarak hareket kısıtlılığı yaşayan kişiler ve çocuklarıyla yürüyen aileler açısından da daha yaşanabilir kentler anlamına geldiğini ifade eden Kibrit, “Bizim için hiçbir şey, bizsiz yapılmasın.” dedi.

Engelli bireylerin yaşamını ilgilendiren kararlarda engelli bireylerin, ailelerin, uzmanların ve engelli örgütlerinin görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çeken Kibrit, eşit yurttaşlık, erişilebilir kent ve bağımsız yaşam için seçimden seçime değil, her gün çalışan belediyeler istediklerini kaydetti.