Öztabay: “Taşucu–Girne hattında sefer yapacak İDO gemilerinin bilgileri kamuoyuyla paylaşılmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay, Taşucu–Girne hattında sefer yapacak İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) kimliği, teknik özellikleri ve güvenlik değerlendirmelerine ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Öztabay, “Bu hatta hangi gemi çalışıyor?” sorusunun açık biçimde yanıtlanması gerektiğini belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili yetkili makamlara çağrı yaparak, geminin adı ile IMO numarası, bayrağı, inşa yılı, gemi tipi, yolcu kapasitesi ve klas kuruluşu gibi temel bilgilerin açıklanmasını istedi.

İDO’nun 28 Eylül itibarıyla Taşucu–Girne hattında seferlere başlamasının deniz ulaşımında yeni bir alternatif olacağını ifade eden Öztabay, eylül-kasım döneminde iki yönde toplam 49 sefer planlandığını belirtti.

Sefer gerçekleştirecek geminin hangi teknik ve emniyet değerlendirmelerinden geçirilerek çalışmasına izin verildiğinin kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini kaydeden Öztabay, İDO’nun kamuya açık sefer duyurularında geminin adı ve teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilginin yer almadığını ifade etti.

30 Ağustos’ta aynı Girne’de yaşan kazanın ardından deniz ulaşımında güvenlik ve denetim konularının daha da önemli hale geldiğini belirten Öztabay, yeni hatta çalışacak gemiyle ilgili teknik sürecin şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini söyledi.

“Sözlü güvencelerden çok, hangi teknik değerlendirmelerin yapıldığını ve hangi belgelere dayanıldığını bilmek istiyoruz” ifadelerini kullanan Öztabay, geminin daha önce başka bir hatta çalışmış olmasının tek başına yeterli bir güvence olarak görülmemesi ve Taşucu–Girne hattının kendine özgü operasyon koşullarının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öztabay, mürettebatın gemi tipi ve rota için gerekli eğitim ve yeterliliklere sahip olup olmadığının; acil durumda uygulanacak tahliye prosedürlerinin, kullanılabilecek limanların ve Taşucu–Girne hattına özel bir acil durum planının bulunup bulunmadığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydetti.