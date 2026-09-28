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Cumartesi gününe kadar sağanak yağış bekleniyor

Cumartesi gününe kadar sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından cumartesi gününe kadar beş gün boyunca sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, yarından cumartesi gününe kadar beş gün boyunca sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Eylül-5 Ekim tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının en yüksek iç kesimlerde 28-31, sahillerde 27-30 ve dağlık kesimlerde 23-26 derece dolaylarında olması bekleniyor.

En düşük hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 15-18, sahillerde 19-22 ve dağlık kesimlerde 14-17 derece arasında olacak.

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