Girne’de araç ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında salon araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Her iki sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş merkezinin araç park yerinde meydana geldi.

Mayowa Pedro Ajose (E-20), yönetimindeki RS 676 plakalı salon araçla dikkatsizce seyrederek ana yolda ilerleyen araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yaptı. Bu sırada cadde üzerinde 83 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Samet Şahin (E-38) yönetimindeki MH 986 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Yur (E-41) yaralandı. Yur, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.