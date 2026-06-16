“Sadece artistik peşinde koşuyorsunuz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Hükümetin Kabusu Sandık” konulu güncel konuşma yaptı. Şahali, konuşmasında UBP-DP-YDP Hükümeti’ni sert sözlerle eleştirerek, hükümetin icraat yerine “artistik” yaptığını vurguladı.

UBP-DP-YDP Hükümeti’ne mensup vekillerin ve bakanların ortaya koyduğu tutumu eleştiren Şahali, hükümetin temel hedefinin kamu kaynaklarını belirli çevrelere aktarmak olduğuna dikkat çekti.

Şahali, “UBP-DP-YDP Hükümeti’ne mensup vekillerin ve bakanların yaptıkları artistiklere karnımız yok. Bütün hedefiniz yana yandaşa para dağıtmaktır. 4 senedir bu milletin kafasına çörekleneceğinize iş yapsaydınız” ifadelerini kullandı.

Enerji ve sağlık alanındaki projelere de değinen Şahali, ülkede hayata geçirilen önemli çalışmaların CTP dönemlerinde yapıldığını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamasını sürdüren Şahali, “Bu memlekette enerji ve sağlık alanında başarılmış olan bütün projelerin altında CTP’nin imzası var” dedi.

Hükümetin icraat üretmek yerine gösteriş yaptığını sbelirten Şahali, yaklaşan seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

“Hükümet iş değil artistik yapıyor. Sandıktan da ödleri kopuyor” diyen Şahali, mevcut milletvekili sayısına işaret ederek, “Şu anda 24 milletvekilleri var. Seçimden sonra bir kısmınızın buralarda olmayacağını çok iyi biliyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun okul projelerine ilişkin açıklamalarını da eleştiren Şahali, yapılan yatırımlarda devlet katkısının bulunmadığına dikkat çekti.

Şahali, “Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 30 tane okul yaptıklarını söylüyoruz. Bunların içinde devletin para koyduğu 30 kuruş bile yok” dedi.

CTP’nin yeniden hükümete gelmesi durumunda önceliklerinin mali yapıyı toparlamak olacağını belirten Şahali, kamu kaynaklarının yönetimine ilişkin farklı bir anlayış ortaya koyacaklarını ifade etti.

Şahali, “CTP olarak hükümete geldiğimizde önce yarattığınız açığı kapatacağız. Sonra da yatırım yapabilen bir hale geleceğiz. Çünkü kamu kaynaklarını sömürenler artık bu kaynakları idare etmeyecek. Öte yandan kamu kaynaklarını koruyan ve geliştiren bir anlayış hükümette olacak” dedi.

Halkın alım gücündeki düşüşe de dikkat çeken Şahali, hükümetin ekonomik söylemlerini eleştirerek, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Halkın alım gücündeki erozyonun farkında olduğunuz halde ‘güneyden daha ucuzuz’ diyen tuhaf bir anlayışa büründünüz. Bunu akılla ve rakamla izah etmenin mümkünü yok. O yüzden sadece artistik peşinde koşuyorsunuz.”