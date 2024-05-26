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Ruzen Atakan’dan yeni sergi: ‘Just a Glimpse’

Ruzen Atakan’dan yeni sergi: ‘Just a Glimpse’

Sanatçı Ruzen Atakan’ın 7. kişisel resim sergisi 28 Mayıs günü açılıyor. ‘Just a Glimpse’ adını taşıyan sergide sanatçının bir dönemi içeren eserleri sergilenecek.

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Sanatçı Ruzen Atakan’ın 7. kişisel resim sergisi 28 Mayıs günü açılıyor. ‘Just a Glimpse’ adını taşıyan sergide sanatçının bir dönemi içeren eserleri sergilenecek.

Sergi, Lefkoşa Surlariçi Arabahmet Mahallesi’nde, aynı zamanda sanatçının atölyesi olan Ruzen Art Gallery’de yer alacak. Açılışı 28 Mayıs günü saat 19:00’da yapılacak sergi, 12 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

Sergi, 29 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında aşağıdaki saatlerde ziyarete açık olacak:

Salı – Cuma: 11:30 – 14:00 & 16:00 – 20:00

Cumartesi: 11:30 – 14:00

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