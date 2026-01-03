Rüstem Kitabevi, 2026’da da kültür-sanatın Lefkoşa’daki başlıca merkezlerinden olmayı sürdürecek

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın başlıca kültür-sanat merkezlerinden olan ve hem turistlerin hem sanatseverlerin hem de sanat camiasının uğrak yeri olan Rüstem Kitabevi’nde 2026 yılının ilk ayından da birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleşecek. Rüstem Kitabevi’nin Ocak programında yer alan sergilerden konserlere, söyleşiden kukla tiyatrosuna uzanan geniş yelpazedeki kültür-sanat etkinlikleri ile sanatseverler 2026 yılını Rüstem’de karşılayacaklar.

PROGRAM

-9 Ocak Cuma, saat: 18:00…… Çise Özılgaz Anılar ve İzler Resim Sergisi

(Not: Sergi 9-24 Ocak tarihleri arasında açık olacaktır

-10 Ocak Cumartesi …..Çevre Söyleşisi

-17 Ocak Cumartesi, saat 14:00….Kukla Tiyatrosu-Piskot ve Rüzgar ile Parkta Bir Gece

24 Ocak Cumartesi, saat 15:00…..Fransız Kültür Derneği etkinliği: Gürgenç Korkmazel şiir söyleşisi

24 Ocak Cumartesi, saat 18:00…Lili Resim Sergisi Açılışı

24 Ocak Cumartesi, saat 15:00 - 18:00…..Lefkosia Modular Sessions (Yer: Rüstem Hangar)

(Not: Lefkosia Modular Sessions; elektronik müzik üzerine söyleşiler, atölye çalışmaları ve canlı performanslar sunan, topluluk odaklı yeni bir etkinlik platformudur. Özel etkinlik, performans sergilemek isteyen herkese açıktır.)