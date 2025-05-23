“Rum’u cezalandıracağız diye kapı kapatmamız doğru bir hareket değil”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta geçiş kapılarının tamamen kapatılmasının Türk tarafı açısından doğru bir yaklaşım olmayacağını söyledi. Yeni kapı açılması konusuna sıcak bakmadığını daha önce defalarca dile getirdiğini hatırlatan Ertuğruloğlu, fikrinin değişmediğini vurguladı.

Ada Tv’de Mine İçsel’in sorularını yanıtlayan Ertuğruloğlu, “Türk tarafının kapı kapatması, yani güney ile kuzey arasında tamamen kapıların kapatılması, Türk tarafının yapacağı bir iş olmaması lazım” diyerek, şu anda mevcut dokuz kapıdan yalnızca bir iki tanesinin kapatılmasında fayda gördüğünü belirtti. Bu kapıların sadece Rumlar tarafından kullanıldığını ifade eden Ertuğruloğlu, bunun tamamen farklı bir durum olduğunu söyledi.

Tamamen kapıların kapatılmasının doğru bir hareket tarzı olmayacağını düşündüğünü belirten Ertuğruloğlu, “Ama gidişat, Rum’un uyguladığı bu siyaset Kıbrıs sorununu bana göre, aslında bir yerde çözüme götürme siyasetidir, tabi ki onu hedeflemiyor, ama bu oraya gidiyor. Yani iki devlet gerçeğini, Rum bu bağnazlığıyla, bu ırkçılığıyla, bu fanatizmle iki devlet gerçeğini ortaya çıkarıyor” dedi.

Kapıların tamamen kapatılmasına karşı olduğunu yineleyen Ertuğruloğlu, “Onun için bizim, Rum’u cezalandıracağız diye kapı kapatmamızın doğru bir hareket olacağını düşünmüyorum. Kapı olayına olumsuz bakmış olmamla birlikte, ama tamamen kapatmak başka bir şeydir, gereğinden fazla kapı açıp da sınırı anlamsızlaştırma olayı başka bir şeydir” ifadelerini kullandı.