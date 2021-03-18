Reuters: AB, Biden yönetiminin tavsiyesiyle Türkiye'ye yaptırım planını askıya aldı

Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB), 25-26 Mart'ta yapılacak Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım uygulama ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) daha fazla kişiyi "kara listeye almaya" yönelik planını askıya aldığını bildirdi.

Gazete haberini, adlarını açıklamadığı dört AB ve ABD diplomatına dayandırdı.

Ajansa konuşan Avrupalı ve Amerikalı diplomatlar, ABD'de Joe Biden yönetiminin Brüksel'e bu dönemde Türkiye'ye yaptırım uygulamamasını tavsiye ettiğini söyledi.

Diplomatlara göre ABD yönetimi, NATO müttefiki ve AB adayı Türkiye'nin son dönemde karşılıklı tavizlerle uzlaşma yanlısı göründüğü görüşünde.

Diplomatlar özellikle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ocak'ta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le video konferens yöntemiyle yaptığı görüşmede ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'la ikili görüşmesinde, Türk diplomasisindeki değişimin işaretlerinin görüldüğünü söyledi.

'Artık Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmasından bahsetmiyoruz'

Reuters'a konuşan AB diplomatlarından biri, "Türkiye'en daha fazla kişinin kara listeye alınmasına yönelik çalışmalar durduruldu. Artık Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmasından da bahsetmiyoruz" dedi.

Bir diğer AB diplomatı bu yönde "esasında hiç bu yönde bir çalışma yapılmadığını" söylerken, bir diğeri de "Diplomasiye öncelik verildi" dedi.

Reuters, AB'nin ise haberle ilgili olarak ajansa açıklama yapmadığını bildirdi.

AB liderleri Aralık ayında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "yasa dışı hidrokarbon arama faaliyetleri" nedeniyle, sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşları içeren yaptırım listesinin genişletilmesini kararlaştırmıştı.

Türkiye'ye karşı bu listenin dışında, yaptırımların kapsamının genişletilmesi için karar ise önümüzdeki hafta yapılacak zirveye bırakılmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkilerin seyri ve olası yaptırım seçenekleriyle ilgili bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti.