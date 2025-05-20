Restoranlara denetim… Tarım Bakanlığı bazı deniz ürünlerine el koydu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Lapta bölgesindeki restoranlarda denetim yaparak bazı deniz ürünlerine el koydu.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi uzmanları ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi zabıta ekipleri tarafından belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren restoranlarda su ürünleri, avlanabilir asgari boy, sayı ve ağırlık olarak değerlendirildi.

Su Ürünleri Yasası ile balıkçılık izinleriyle ilgili tüzüğe uymayan ürünlere el konurken, Orfoz ve Lagos türlerine ait “avlanılabilir asgari boy” standartlarının altındaki 13 kilogramlık 22 balık tüketilebilir nitelikte olduğundan imha edilmedi. Söz konusu balıklar yetkililer tarafından tutanak karşılığında bağışlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi ile yerel yönetimler iş birliğinde su ürünleri satış ve sunum noktalarına yönelik denetimlerin süreceği belirtilirken, halk sağlığını korumaya yönelik iş birliği ve hassasiyet gösteren işletmelere de teşekkür edildi.