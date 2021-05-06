“Kapatacaklarsa, kiramızı, personel maaşlarını da ödesinler!”

Fehime ALASYA

Başbakan Ersan Saner, Bayram’da 'sıkı tedbirler' alınacağını açıkladı, tekrar ‘kapanma kararı’ alınmasından endişe eden restoran işletmecileri bu durumu sert bir dille eleştirdi.

Çalışma saatlerinin uzatılmasını talep ederken, bayramda daha sıkı tedbirler alınacağına ilişkin Başbakan Ersan Saner’in açıklamalarına tepki gösteren restorancılar, kapanma kararı alınmasına tepki gösterdi.

Esnaf, devletin karar üretirken sadece kamuya yönelik hareket ettiğini, özel sektörün çalışma saatlerinin düşünülmediğini savundu. Kira ve personel gideri olan restorancılar, “Kapatacağız derse gelip kiramızı ve personelimizi ödesin…” diye konuştu.

Bazı restorancılar, kapanma kararı alınırsa her şeye rağmen sivil itaatsizlik uygulayacağını da belirtti, “başka çarelerinin kalmadığını” dile getirdi.

Özellikle şehirlerde, vatandaşın, yazın akşamüzeri veya akşamları dışarıya çıktığını anlatan birçok restoran işletmecisi, “kapanış saatinin çok erken olduğundan” dert yandı.

Esnaf, bayramda kısıtlamaya gidilmesiyle sosyalleşmenin ev içinde devam edeceğine dikkat çekti, “Artık herkes sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yaşamayı öğrendi. Bulaşın nedeni ev içi ziyaretlerdir deniliyor ama buna karşın işyerleri kapatılıyor” dedi.

“Sürecin başından bu yana alınan bir dizi yanlış kararın bedelini biz ödüyoruz” görüşünde olan esnaf, restoranların kapanış saatlerinin de bu hatalar zincirinin bir parçası olduğunu savundu.

Restorancılar YENİDÜZEN’e konuştu:

“Zaten herkes evde buluşuyor, kısıtlama neden?

Fırat Horoz (Mehmetçik Kafe):

“Zihniyet sadece memur zihniyeti, özel sektörü düşünen yok”

“Artık normal zamanda bile iş yapamıyoruz. Kapanış saatlerimiz iş yapmamıza izin vermiyor. Ülkede herkes memur değil, herkes 7’ye 8’e kadar çalışıyor, dükkanını kapatıp eve gidince yemek çağırıyor ama biz o sırada kapatıyoruz. Zihniyet sadece memur zihniyeti, özel sektörü düşünen yok. Pandemi döneminde maddi sıkıntıya düştük. Bunu bile gidermemizde destek olunmuyor.”

Melis Saran (Kumpir House):

“Kısıtlamalar ekonomimizi çok zora sürüklüyor, kapanış saatleri uzatılmalı”

“Okullar açık olduğu dönemde biz sadece saat 5’e kadar çalışıp, sonrasında iş olmadığı için dükkan kapatıyorduk. Ama artık akşam 7’ye kadar açmak durumundayız. Hiç iş olmuyor, kalabildiğimiz kadar açık kalıyoruz. Belki iş olur diye bekliyoruz. Tam da Lefkoşa’da havanın serinlediği saatte her yer kapanıyor. Birçok restoran, özellikle meyhaneler özel günleri bekliyor. En azından bunun önü kesilmemeli. Zaten bayramda çıkıp da restoran veya meyhaneye gidecek olan kişiler evde toplanıyordur. Evde toplanacağına restorana gidilsin, bunun neresinde zarar var ki? Kaldı ki tüm çalışanlar rutin tarama testlerini de yaptırıyordur… Bu kısıtlamalar ekonomimizi çok zora sürüklüyor.”

Ramadan Uzuner (Yeliz Kafe):

“Kısıtlamalar en çok da özel sektörü etkileyecek”

“Biz dükkan sahipleri sürecin başından bu yana kendi sermayemizi tükettik, ya kirada olanlar? Onlar ne yapsın? Bu dönemde her zaman yaptığımız işin zaten 3’te 1’ini yapıyoruz. Bir de üzerine sürekli kısıtlamalarla karşılaşıyoruz. Bu olur şey değil. Bayramda daha sıkı tedbirler alınacağı ifade ediliyor ama zaten zorda olan esnaf daha da batağa sürüklenecek. Bu kısıtlamalar en çok da özel sektörü etkileyecek.”

Tanya Dağman (Cuk Street Food):

“Bayramda açsa ne açmasa ne…”

“Bayramda zaten biz kapatmayı düşünüyoruz. Normal günlerde bile iş olmazken bayramda herkes tatil için ülkenin çeşitli yerlerine gidecek, kimse Lefkoşa’da kalmayacak bile. Devlet kısıtlamalardan söz ediyor ama zaten yaptığı uygulamalarla esnafın yüzünü güldürmedi ki. İşler zaten kötü. Sürecin başından beridir alınan yanlış kararların bedelini biz ödüyoruz. Kapanış saatlerimizin de bu kadar sınırlı oluşu bu hatalar zincirinin bir parçasıdır. Bu bağlamda bayramda açsa ne açmasa ne…”

Nihat Selvi Topu (Nihat’ın Yeri Restoran):

“Kapatacağız derse gelip ödesin de…”

“Kapanış saatinde mantık mı aranıyor. Kimse iftara dahi gelmiyor. Daha neyin kısıtlamasından söz ediyorlar? Eğer bizi daha da sıkı uygulamaya götürür de kapatırlarsa, gelsinler personeli de dükkan kirasını da ödesinler. Bin 500 TL ödeme yaptı, bu personelin suçu ne? Sadece öğlen bir saat iş yapıyoruz, akabinde günü bitiriyoruz. Daha neyin kısıtlamasına gidecekler? Kapatacağız derse gelip ödesin de…”

Murat Demirel (Tezgah Cafe):

“Biz açılım beklerken kapanmaya gidilmesi bizi daha da kötü etkileyecektir”

“Yazın özellikle akşam saatlerinde dışarıya çıkıyoruz. Herkes çalışıyor, akşamüzeri dışarıya çıkabiliyor. Gündüzleri çok sıcak, yine akşamları dışarıya çıkılıyor. Gözümüz Cuma günü alınacak olan kararlarda. Açılım bekliyoruz. Herkes bunaldı, artık havalar güzel, açık havada da kurallara uyarak sosyalleşebiliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve daha çok açılıma gidilmeli. Hem toplumun ruh sağlığı için hem de esnafın ekonomisi için bunun hayati önemi var. Biz açılım beklerken bayramda kapanmaya gidilmesi bizi daha da kötü etkileyecektir.”

Adnan Mercan Usta (Adnan Mercan Usta Meyhanesi):

“Restorana veya meyhaneye gelen kişiler zaten evde de görüşen kişiler”

“Yaz günü saat 8’de kapatma mı olur? Zaten herkes o saatte dışarıya çıkıyor. İşleyen kesim 6’dan önce işten çıkamıyor, devlet ise 7’den kapatmaya başlayın diyor. Bu olur şey değil. Bayramda kapattık deseler de ben açacağım. Başından beridir yanlış kararlar alınıyor, cezasını esnaf çekiyor. COVID-19 bizi batırmazsa, devlet batıracak. Devlet kapalısınız dese bile vatandaş zaten evinde yine de ailesiyle toplanacak. Restorana veya meyhaneye gelen kişiler zaten evde de görüşen kişiler, kimse yeni biriyle yemek yemeye sohbet etmeye gelmiyor. Bu nedenle kapatmaya gidilmesi çok yanlış.”