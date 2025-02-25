Ressam Hulusi Halit’in Berlin Kreuzberg’de farklı kültürleri buluşturan, kozmopolit sanat galerisi: Galerie Salon Halit Art

Murat OBENLER / BERLİN

Kıbrıs’ta doğmuş ve 1974 yılından bugüne çalışmak için geldiği Berlin’de yaşamını sürdüren Hulusi Halit’in sahibi olduğu Galerie Salon Halit Art hem kendisinin 6 yaşından itibaren yaşamında olan resim yapma tutkusuyla yarattığı resimlerden oluşan sergilere ev sahipliği yapıyor hem de başta Kreuzber olmak üzere Berlin merkezli yaşayan birçok sanatçının, kültür insanının eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor, çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerle farklı kültürlerin buluşmasına bir kapı açıyor. Özellikle Kreuzberg’de kültür-sanat camiasının önemli buluşma yerlerinden birisi olan Galerie Salon Halit Art, kozmopolit sanatçı ve sanatsever yapısı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.



2010’da faaliyete geçen galeri 2016’da şimdiki yerine taşınıyor

Çocukluk ve gençlik döneminde Kıbrıs’ın yetiştirdiği değerli ressam ve eğitimcilerden Ali Atakan tarafından keşfedilmiş ve resime yönlendirilmiş, klasik çizim, sulu boya ve yağlıboya, airbrushing ve fotoğrafçılık gibi teknikler ve tasarımlar kullanarak aktif bir şekilde sanatsal yaratımlarını yaratan Hulusi Halit’in çok uzun yıllar yaptığı eğitimcilik yaşamına paralel olarak sürdürdüğü resim yaşamı 2010 yılında Galerie Salon Halit Art’ın açılışı ile başka bir boyuta dönüşürken 2016’dan itibaren ise 500 metre uzağındaki mekanın küçük gelmesinden dolayı şu andaki Kreuzbergstg.72’deki adresine taşındı.



Sanatçı sanatsal yaratım, kültürel eğitim ve genç yeteneklerin teşvik edildiği bir yer

Salon Halit Sanat Galerisi'nin kurulmasıyla sanatçı sanatsal yaratım, kültürel eğitim ve genç yeteneklerin teşvik edildiği bir yer olarak, uzun zamandır devam eden bir hayali gerçekleştirmiş oldu.



Her üç haftada bir yeni bir sergi açılıyor,her ay iki de sabit etkinlik yapılıyor

Galeride normal olarak her 3 haftada bir yeni bir sergi açılırken galerinin iki odası sergiler için, 3. küçük oda da Halit’in kendi eserlerim için planlandı. Galeride ayrıca ayda iki tane sabit olan etkinlik yapılmaktadır. Kreuzberger Literatur Werksatt- Kreuzberger Edebiyat Atölyesi her ayın ilk Çarşambasında ve StimmFarben – Kunst Literatur und Musik. (Vokal Renkleri- Sanat, edebiyat ve müzik)her ayın ikinci Perşembesinde yapılıyor. Bundan başka Kitap tanıtımı, Tiyatro ve Müzik programları da etkinlikler arasında yer alıyor. Eşi Maria ile de dayanışma içinde bu etkinlikleri düzenleyen Halit, özellikle bölgenin en çok tercih edilen galerilerinden birisi konumundadır.

Senede bir defa Ocak ayında başka iki sanatçıyla kendi sergisini açan Halit burada sanatçılardan birisini kendi arkadaş çevresinden birisini de teşvik etmek amacıyla yeni sanatçılardan seçiyor.



Christiane Böning,Anke Winkler ve Annette Trotz’ın “Crossover”sergisi 7 Mart’a kadar açık

22 Şubat Cuma günü ise Christiane Böning, Anke Winkler ve Annette Trotz adlı 3 kadın sanatçı tarafından açılmış “Crossover” adlı karma sergi 7 Mart’a kadar ziyarete olacak.



2024’de Almanya’da yaşamlarını sürdüren Kıbrıslı sanatçıların katıldığı programlar da oldu

2024 yılında Almanya’da yaşamlarını sürdüren Kıbrıslı sanatçıların eserlerinden oluşan programlar da yapmaya başlayan Halil geçtiğimiz yıl içinde fotoğraf sanatçısı Mustafa Kemal Kim’in sinemacı çift Sholeh Zahraei ve Kamil Saldun ile birlikte “Heimat” adlı sergiyi yaptı. Bu arada müzikli,danslı,filmli Kıbrıs geceleri- Besire Paralik-Firuzan Nalbantoğlu’nun “Overcoming” belgeseli, Saldun-Zahraei ikilisinin “Kıbrıs’a Mektuplar” ve Niyazi Kızılyürek-Panikos Hrisantu’un “Duvarımız” gösterildi- de yapıldı.

“Burası Benim Toprağım” adlı gezici serginin devamı da planlanıyor

Hulusi Halit, araştırmacı gazeteci yazar Sevgül Uludağ'ın yazdığı “İncisini Kaybeden İstiridyeler” kitabından, kitap adından yola çıkarak, iç savaşın kayıp insanlarına ithaf ettiği "Burası Benim Toprağım" adlı gezici sergisini uzun bir aradan sonra tekrar sürdürmeyi de planlıyor.

"Burası Benim Toprağım" sergisi 2008 yılında ve sonrasında birçok ülkeyi dolaşmıştı. 2011 yılında Hulusi Halit ve Panikos Hrisantu, "Kıbrıs-Sanat Sınırları Aşıyor" adı altında ortaklaşa bir seyyar fotoğraf ve resim sergisi de açmıştı.

Galeride bu yıl içinde Amerika, İtalya, ve Gürcistan'dan sergi açmak isteyenler de var.