Ressam Feryal Sükan’ın resimleri sanatseverleri Kıbrıs doğasının ve insanının derinliklerine götürdü

Murat OBENLER

Ülkemizin değerli ressamlarından Feryal Sükan’ın 30.sanat yılına denk gelen 15’inci Kişisel Resim Sergisi, adanın dört bir yanından yoğun bir sanatsever kitlesinin katılımıyla Rüstem Kitabevi’nde dün saat 18.30’da açıldı. Sanatçının son 5 yılda yarattığı siyah beyaz, renkli, farklı türde eserlerin geniş bir seçkisi olan sergide Rüstem Sanat Galerisi ve Hangar bölümde olmak üzere sanatçının toplam 94 eseri sergileniyor.



Sükan: “Resimlerime baktığınız zaman beni paylaştığınızı düşünüyorum

Sanatçı Sükan açılışta yaptığı kısa konuşmada herkese geldiği için teşekkür etti ve 10 Aralık’a kadar serginin başında Rüstem’de olacağını ifade etti. Sükan: “Resimlerime baktığınız zaman beni paylaştığınızı düşünüyorum. Ben kendi yolculuğumdan, gerçeğimden, insandan, toplumdan, coğrafyamdan yola çıkarak bu resimleri yarattım. İzlerken bunu hissedeceğinizi ümit ediyorum” dedi. Sergi 10 Aralık tarihine kadar 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.