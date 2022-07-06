Ressam-eğitimci Göral Özkan’ın sanat yaşamına bir yolculuk

Murat OBENLER

Ülkemizin sanat ve eğitim alanında yetiştirdiği önemli değerlerden Göral Özkan'ın “Büyük Düşünen Küçük Kız Retrospektif Sergisi” Girne Art Rooms’da açıldı. Kıbrıs Türk toplumunda akademik eğitim alan ilk kadın sanatçı olan ve bugün 84 yaşında olup üretimlerine devam eden Göral Özkan’ın sergi açılışına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy,ARUCAD Kurucusu ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, ARUCAD Rektörü Prof.Dr.Asım Vehbi,Art Rooms Sanat Yönetmeni Oya Silbery de katılarak birer konuşma yaptılar. Etkinlik açılışında ayrıca torun Göral Erinç Yılmaz ve aynı adlı kitabın yazarı da olan sanatçı-akademisyen Eser Keçeci de birer konuşma yaptılar.

Sergide Özkan’ın hayatı boyunca ailesine, arkadaşlarına dağıttığı, hediye ettiği, miras bıraktığı eserleri Eser Keçeci tarafından bir araya geliyor. ARUCAD,Arkın Group ve Art Rooms at the House katkılarıyla basılan kitapta da Özkan’ın soyo-kültürel incelemelerle desteklenen biyografisinin yanısıra toplumsal ve kültürel bağlamlarda yaşam haritası ve eserleri yer almaktadır.

Vehbi: “7 mezuniyet sergisi ile ülke kültür-sanat yaşamına katkı koyuyoruz”

Bu yıl ARUCAD Plastik Sanatlar ve Fotoğraf Bölümleri’nde ilk mezuniyet heyecanı yaşadıklarını belirten Prof.Dr.Vehbi mezun olan 7 öğrencinin sergilerinin ise Lefkoşa ve Girne’de farklı yerlerde sanatseverlerle buluşmasının da kendileri için ayrı bir heyecan yarattığını kaydetti. Ülke kültür-sanat yaşamına önemli bir katkı koyduklarını vurgulayan Vehbi, açılışını yapacakları serginin ve kitabın da ülkenin en değerli ressamlarından öğretmen Göral Özkan’ın sanat yaşamının toplumla daha belirgin bir şekilde buluşmasına ön ayak olacağını belirtti. ARUCAD olarak bu sergiye de destek vermekten gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy da Göral Özkan'ın bir öğretmen olarak binlerce öğrenciyi yetiştirdiğini ve kendisinin de bu öğrencilerden birisi olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek açılışı yapılacak sergide Özkan’ın sanatsal yaşamından kesitleri yakından görme imkanı bulacaklarını ve bu sergiye katkı koyan ARUCAD’a ve Arkın Goup’a teşekkür etti. Ülkede şu anda mezunlarının açtığı 7 sergi ile ülke kültür sanatına büyük bir zenginlik katan üniversite yöneticilerine teşekkür etmek gerektiğini dile getirenTaçoy serginin de hayırlı olmasını diledi.

Keçeci de “Leydi” Göral Özkan’ı anlattı

Sanatçı-akademisyen Eser Keçeci de aynı zamanda teyzesi olan ve tam bir “leydi” olarak tanımladığı Göral Özkan’ın sanat yaşamı,sergi ve kitapla ilgili bir konuşma yaptı.

Yılmaz: “Serginin arka planında çok güçlü bir kadın dayanışması var”

Torunu Göral Erinç Yılmaz ise hem sergi ve kitapta katkı sağlayan tüm kuruluş ve şahıslara teşekkür etti hem de törene katılamayan Göral Özkan'ın mesajını iletti. Serginin arka planındaki çok güçlü bir kadın dayanışmasının varlığı olduğunun altını çizen Yılmaz, “Sergi hazırlığının tüm aşamalarında yer alan annem Elvan Yılmaz'ın etrafında bir destek çemberi oluşturarak ilk günden beridir yanımızda olan, kendi evlerindeki tabloların ve diğer eserlerin yanısıra heyecanımızı ve bu serginin gerçekleşmesi için duyduğumuz arzuyu paylaşan ailemizin kadınlarına, çok sevgili Melek Bardak, Hatice Tüfekçioğlu, Simge Bardak Denerel, Gökçe Keçeci ve SılaTüfekçioğlu'na en içten ve en sevgi dolu teşekkürlerimizi sunuyoruz.”dedi.

Özkan’dan genç sanatçılara sanat gelişmelerini takip edin, kendi ifade biçiminizi bulun,kendi algınızı yansıtın tavsiyesi

Torun Yılmaz, Göral Özkan'ın kendisi aracılıyla genç sanatçılara iletmek istediği bir de mesajı olduğunu dile getirdi.Yılmaz: “Kendisi,genç sanatçılarımızın, her şeyden önce,gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki sanat gelişmelerini takip etmelerini,toplumsal olayları gerek toplumun kabul düzeyine, gerekse sanatçının kendi algılama düzeyine göre değerlendirmelerini ve her sanatçının kendine özgü bir dünya görüşü ve ifade şekli olduğunu idrak ettikten sonra kendi ifade biçimlerini, kendi özgün tekniklerini bulmak ve dünyaya, topluma, kültüre dair kendi algılarını yansıtmak için çalışmalarını tavsiye etmektedir.