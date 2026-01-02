Resmi Gazete’de DAÜ VYK kararıyla ilgili hata ''Cumhurbaşkanı'na önerilir'' ifadesiyle düzeltildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (VYK) ilişkin Resmi Gazete’de yer alan “şehven hata”, yayımlanan Resmi Gazete ekiyle düzeltildi. Ek yayında, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’nun daha önce aldığı kararların iptal edildiği ve yerlerine yeni bir karar üretildiği duyuruldu.

Yayımlanan düzeltmede, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 5’inci maddesinin Cumhurbaşkanı’na verdiği yetkiye atıf yapılarak, Bakanlar Kurulu’nun DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda yapılması öngörülen değişikliklerin “Sayın Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verdiği” ifadesine yer verildi.