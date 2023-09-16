‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’ tiyatro severlerle buluştu

Girne, dün akşam unutulmaz bir tiyatro deneyimine ev sahipliği yaptı. ‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında Girne Amfi Tiyatro'da sahne alan ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali,’ eşsiz performansı ile tiyatro severleri büyüledi.

Sahne tasarımı, kostüm ve müzikleri ile büyüleyici bir atmosfer yaratan müzikal, seyircilere sanatın büyüsüne kapılarak keyifli bir gece geçirme fırsatı sundu.

Girne Tiyatro Su’nun sahneye koyduğu müzikali Burçhan Göze kaleme alırken, yönetmenliğini ise Derman Atık ve Cenk Gürçağ üstlendi. Farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi olan ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali,’ günümüz siyasetine yaptığı göndermeler ve örneklemelerle seyircilere duygusal ve düşünsel bir yolculuk sundu.