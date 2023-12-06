‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’ sahneleniyor

‘Girne Fest 23’ kapsamında sahnelenen ve büyük beğeni toplayan ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’ tekrar izleyici ile buluşuyor. Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları 2023 - 2024 sezonu Aralık ayı oyunları içerisinde yer alan oyun 8 Aralık Cuma günü, Girne Oda Tiyatrosu’nda saat 20:30’da sahneleniyor.

Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali, Girne Belediyesi’nin düzenlediği 1. Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma Yarışmasında birincilik ödülünü alan Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yönettiği “farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi” oyunu…

Aralık ayında 2 Türkçe 2 Rusça oyun

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından verilen bilgiye göre Aralık ayı boyunca devam edecek tüm oyunlarından ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’ 8-15-22 Aralık tarihlerinde saat 20:30’da, ‘8 Kadın’ (Rusça) oyunu 17 Aralık Pazar günü saat 17:00’da ve ‘Kar Kraliçesi’ (Rusça) oyunu ise 23 - 24 Aralık tarihlerinde saat 15:00’da tiyatro severler ile buluşacak.

Aralık ayı boyunca sahnelenecek oyunların bilet fiyatları; Türkçe oyunlarda 150 TL, Rusça oyunlarda ise 300 TL olarak açıklandı. Oyun günleri kapıdan bilet satışının da gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada dileyenlerin online olarak, kibrisbiletcim sitesinden bilet temin edebileceğini ve oyunlar için rezervasyon yapılmayacağı kaydedildi.