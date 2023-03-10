"Protokolle eğitim, bilim, sanat alanlarında iş birliğini arttıracağız"

Girne Belediyesi ve Girne bölgesindeki beş üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında gerçekleştirilen imza törenine; Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Yalvaç katıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul törende yaptığı konuşmada, yeni dönemde yeni bir Girne yaratmak adına önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, bu protokolle birlikte; teknik, eğitim, bilim, sanat alanlarında iş birliğini arttırıp, daha güzel ve yaşanabilir bir Girne yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şenkul, üniversitelerin festivallerini ortak bir hale getirmek, toplu ulaşım konusunda bütünlük sağlamak gibi konularda çalışma yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.