Prof. Tsioutis: Delta ve Alpha varyantlarına dikkat

Covid-19 Kıbrıs Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı Profesör Constantinos Tsioutis, salgın nedeniyle halk arasında tükenmişlik yaşandığını belirtti, Delta ve Alpha varyantlarının yüksek bulaşma oranı olduğunu söyledi.

Prof. Tsioutis, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının aniden yükselmesinin, birçok nedenin birleşmesinden kaynaklandığını, şu an için vaka patlamasının ne kadar süreceğini veya ne boyutta olacağının kestirilemediğini belirtti.

Salgının nedenlerinin vatandaşlar arasında yüksek sayıda temasa neden olan sınırlamaların kaldırılması, rahatlama ve pandeminin sona erdiği izleniminden kaynaklandığını anlatan Prof. Tsioutis, “1.5 yıllık pandemi süreci sonunda yaşanan tükenmişlik de dikkat çekicidir” dedi.

Çoğunlukla Delta ve Alpha olan varyantların yüksek bulaşma oranı olduğunu belirten Tsioutis, aşılamada, aktif sosyal yaşamları olan kişilerin düşük oranda kaldığını belirtti.

Bir soruyu yanıtlayan Bilim Danışma Komitesi’nin Başkanı, salgının ne kadar süreceğini, boyutunun ne olacağını değerlendirebilmenin zor olduğunu kaydetti; “Şu ana kadarki deneyimimiz ve elde olanlarla bu durumu önlemeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafeye herkesin uyması gerektiğini, uygulamada olan protokollerin de virüsün yayılmasını önlemenin bir yolu olduğunu söylenen profesör, aşılanmanın, ciddi hastalanma, enfeksiyon kapma, virüsün geçmesi ve ölüm riskini en aza indirdiğini belirtti.

Bilim Danışma Komitesi Başkanı Profesör Constantinos Tsioutis, komitenin yeni tedbirler önermesi için durumun nasıl ilerlediğini görmesi ve eldeki tüm verileri ayrıntılarıyla analiz etmesi gerektiğini, şu anki tablonun ve verilerin önceki zamandan çok farklı olduğunu, dolayısıyla tüm ayrıntıları titizlikle analiz etmek ve değerlendirmek, sağduyulu kararlar vermek gerektiğini söyledi.

Maskelerin kullanımı ve bazı tatilcilerin dışarda maske takmadıklarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Profesör Tsioutis, dışarda virüsün geçmesinin oldukça düşük olduğunu, insanlara kalabalık yerlerden uzak durmaları tavsiyesinde bulunulduğunu, insanların toplandığı mekânların sahiplerinin aşırı kalabalık koşullar olmadığından emin olmaları ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamaları gerektiğini kaydetti.



Turizm sektöründe hedeflenen tedbirler konusunda da Profesör Tsioutis şöyle dedi:

“Adada vakaların büyük çoğunluğunun toplumdan geçiş olduğunu akılda tutmalıyız. Dolayısıyla ülkemizin turistler için de güvenli olmasını sağlamalıyız.”

“Öncelikle bilmeliyiz ki, aşılanmada %60’a ulaşıldığında tempo düşecektir. Bunu diğer ülkelerde de gördük. Bazı kişilerin aşılanmaya karşı şüpheli yaklaşımlarının esas nedeni, okudukları ve duyduklarıdır. Dolayısıyla yetkililerin bu kişilerin yaklaşımlarını değiştirmek, endişelerini gidermek için her türlü çabayı göstermeleri, sorularını doğru ve şeffaf bir şekilde yanıtlamaları gerekmektedir. O zaman güvenlerini yeniden kazanabiliriz.”