Polisiye Olaylar

Lapta’da çıkan kavgada, A. T.'nin sol göz çukur kemiği ve sol alt çene kemiği kırıldı. A.T, Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alınırken, A.T’yi darp eden M.Y. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü saat 23.30 sıralarında Lapta’da Salih Beyoğlu Caddesi üzerinde, M.Y.(E-26) aralarında çıkan tartışma neticesinde A. T.y’i darp ederek sol göz çukur kemiğinin ve sol alt çene kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Yaralanan A.T kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı, M.Y. ise tutuklandı.

Araç yangınları

U. Ö. kullanımındaki 34 ZK 2082 plakalı araç, seyir halinde iken, motor kısmından sızan benzinin sıcak motorla temas etmesi sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları kısmen yandı. Dün saat 21.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yaşanan olayda, araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu sabah saat 04.00 sıralarında Girne’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde de seyir halindeki bir araç yandı. H. K. yönetiminde olduğu bildirilen KJ 187 plakalı araçta, elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın, çevre sakinleri tarafından söndürüldü ancak aracın sol ön farı, makine kapağı, ön ızgara, radyatörün bir kısmı, ön panjur, ön tampon ve muhtelif elektrik kabloları zarar gördü.

İkamet izni olmayan 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta dün yapılan denetimlerde, ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen M.L.D.(E-27) ve M.Ş.(E-26) tutuklandı.

Kumarhane denetimlerinde 22 kişi aleyhine yasal işlem başlatıldı

Girne’de faaliyet gösteren dört ayrı kumarhanede dün polis tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 22 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.