Polise başkasının ehliyetini ibraz eden ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Güzeluyurt’ta dün meydana gelen olayda, Asayiş ve Trafik Denetimi sırasında durdurulan aracın sürücüsü, polise başkasına ait sürüş ehliyetini kendisininmiş gibi ibraz etti, tutuklandı.

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki şahsın, ehliyetinin olmadığı ve başkasına ait ehliyeti kendisininmiş gibi ibraz ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şahsın tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

Polisten ülke genelinde denetim: Onlarca tutuklu, yüzlerce yasal işlem