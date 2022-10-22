Polisten ülke genelinde denetim: Onlarca tutuklu, yüzlerce yasal işlem

Polisin dün akşam ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimleri sonucunda KKTC’de izinsiz ikamet eden 44 kişi tespit edilerek tutuklandı, kumarhanede bulunması yasak olan 83 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan trafik kontrolleri kapsamında 8 bin 962 araç sürücüsü kontrol edildi; yüzlerce sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

22.00 – 04.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyut ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleriyle ilgili polisten verilen bilgiler şöyle:

Lefkoşa…

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, işçi yatı evleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu parklar ve mekanlar kontrol edilmiştir.

Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 32 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2350 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 8’i sürüş ehliyetsiz olmak üzere, toplam 5 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 47 araç ise trafikten men edilmiştir.

Mağusa…

Mağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir.

Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1425 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, toplam 263 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 9 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne…

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, pansiyonlar, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir.

Denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 3 iş yeri aleyhinde de yasal işleme gidilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 49 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3009 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 507 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 52 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt…

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir.

Denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işleme gidilirtken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 1 iş yeri ile yetkili makamdan izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi aleyhinde de yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1253 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 191 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç trafikten men edilmiş, 1 araç sürücü ise tutuklanmıştır.

İskele…

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları, işçi yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 925 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 151 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç trafikten men edilmiş, 4 araç sürücü ise tutuklanmıştır.