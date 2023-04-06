Polis tarafından korunan trafo merkezinde “sabotaj” iddiası

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, BRT’ye yaptığı açıklamasında “Lefkoşa Trafo Merkezi’nin dıştan müdahale ile devre dışı bırakıldığını” söyleyerek, başkentteki kesintinin bu nedenle yaşandığını iddia etti, isim vermeden sendikayı suçladı.

Ancak söz konusu trafo merkezi, yaşanan son elektrik kesintileri ve “sabotaj” iddialarının ardından, son 48 saattir polis tarafından gözetleniyor.

Lefkoşa’daki dâhil olmak üzere pek çok trafo merkezinin önünde, polis araçları bekletiliyor.

YENİDÜZEN’in ulaştığı ve “Sabotaj, trafo merkezi polis tarafından gözetlenirken mi meydana geldi?” sorusunu sorduğu KIB-TEK Müdürü Aydın, “O an polis yoktu. Dönüşümlü vardiya yapılıyordu. O süreçte polis olmadığı bilgisi geldi bana” dedi.

Aydın’ın sözünü ettiği trafo merkezine giden YENİDÜZEN, trafo merkezinin başında polisin beklediğini gözlemledi.

Elde edilen bilgilere göre polis, elektrik kesintisinin yaşandığı saatlerde, trafo merkezi önündeki nöbet görevini sürdürüyordu…

Öte yandan Aydın BRT’ye yaptığı açıklamasında ayrıca, önceki gün yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili “sorumluların” henüz tespit edilemediğini söyledi.