Polis: “Sürüş güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsü rapor edildi”

Polis, Girne - Lefkoşa Anayolu'nda sürüş güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 14 bin 178 TL ve 25 puan ceza kesti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne - Lefkoşa Anayolu'nun Boğazköy mevkiinde seyir halindeki araç sürücüsünün dikkatsizce seyrederek diğer sürücülere tehlike teşkil ettiği görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yayınları ihbar kabul eden Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Boğaz Polis Karakolu ekipleri söz konusu araç sürücüsünü tespit ederek, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı sürücüye 14 bin 178,60 TL ve 25 puan ceza kesti.