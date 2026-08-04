“Yaklaşırsan vuracağım" diyerek silah gösterdi

Trafikte yaşadığı tartışma sırasında başka bir sürücüye tabanca gösterip, "Biraz daha yaklaşırsan vuracağım seni" diyerek tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan M.E.E. teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Lefkoşa'da meydana gelen "Korkutmak Maksadıyla Silah Taşıma ve Şiddet Kullanma Tehdidi" suçlarından tutuklanan M.E.E. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis memuru Ali Yeşildal, mahkemede olguları aktardı. Polis, 3 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde trafikte yaşanan anlaşmazlık sırasında zanlının, aracında bulundurduğu tabancayı şoför kapısının iç cebinden çıkararak U.B.'ye gösterdiğini söyledi.

Polis, zanlının ardından "Biraz daha yaklaşırsan vuracağım seni" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Olayın ardından aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanan zanlının tasarrufunda bulunan tabanca ile 50 adet merminin emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının evinde yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadığını ifade etti.

Polis, zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliğine "Kabul etmiyorum" cevabını vererek imzaladığını söyledi. KKTC vatandaşı olan ve benzer suçlardan sabıkası bulunmayan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 900'er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir vererek, zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.