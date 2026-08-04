Ani ölüm…

İskele’de bu sabah 03.00 sıralarında, 80 yaşındaki Soghra Nikravesh Shadpooran evinde yaşamını yitirdi. Görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmazken, Shadpooran’ın ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Lefkoşa'da uyuşturucu…

Lefkoşa’da Mecidiye Sokak üzerinde dün saat 12.00 sıralarında, aracı ile seyir halinde olan B.K.’nın (E-53) şüpheli hareketleri üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi tarafından durduruldu. B.K.’nın aracında yapılan aramada cam tüp içinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Tutuklanan şahsa uyuşturucu test cihazı ile yapılan ölçümde sonuç pozitif çıktı ve şahsın ehliyetine mahkeme emri ile geçici olarak el konuldu.

Öte yandan, dün saat 20.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan V.G.H.’ye (K-34) narkotik dedektör köpeği Pamir tepki verdi. Bunun üzerine yapılan aramada şahsın valizinde yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı ve şahış tutuklandı.

Karaoğlanoğlu'nda hırsızlık…

Karaoğlanoğlu’nda 1 Ağustos tarihinde, bir makinist garajında çalışan G.P.’nin (E-51) iş yerine ait 89 bin154 TL değerindeki yakıt hortumunu çaldığı tespit edildi. Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Çayırova’da da 2 Ağustos’ta, R.A.’nın (E-36) çalıştığı inşaat alanından yaklaşık üç ton muhtelif parçalarından oluşan demir hurda çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada şahıs tutuklandı.

Ercan'da sarhoşluk ve rahatsızlık…

Ercan Havalimanı’nda dün saat 21.15'de 185 promil alkollü R.K.(E-43), pasaport kontrol noktasında uçuş kartını buruşturup verdiği için kendisini uyaran görevli memura yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İzinsiz ikamet…

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetimlerde ülkede kaçak olduğu tespit edilen üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik kazası…

Mehmetçik-Çayırova Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, dün saat 21.30'da 106 promil alkollü sürücü Mehmet Can Akıllıoğlu (E-23), SN 124 plakalı salon aracıyla yoldan çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Can Akıllıoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastahanesi Ortopedi Servisi’nde sağ ayak tarak kemiklerinde kırık teşhisi ile tedaviye alındı.