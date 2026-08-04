Ayışığı’nda 3 günlük coşku, adrenalin ve sürükleyici müzikal performans maratonu 

Murat OBENLER

Uluslararası kimliğiyle Kıbrıs adası ve yurtdışından müzisyenleri farklı sahnelerden oluşan büyük bir platformda müzikseverlerle buluşturan Fengaros (Ayışığı) Festivali, 14. Kez 30-31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Avrupa Festivaller Birliği üyesi de olan ülkenin en büyük festivallerinden Fengaros bu yıl yeni bir mekana taşındı. Lefkoşa’nın hemen dışındaki kırsal alanda bulunan Petrides Farm Park alanında 6 farklı sahnede 10 ülkeden 60’ın üzerinde sanatçı sahne aldı.

Louvana Records tarafından organize edilen, CYPRIA 2026 kapsamında Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı (Müsteşarlığı) Çağdaş Kültür Dairesi tarafından desteklenen festivalin devasa alanı içinde Field Stage, Village Stage, Playground, Sandy, Pigadi ve Theatre isimli 6 farklı sahne yer aldı ve saat 18:00 gibi başlayan sahne performansları gece yarısından sonra 02:00’ye kadar aralıksız olarak devam etti. Bu yıl sahnelerin yakınlığı katılımcılara sahnelere daha hızlı ulaşım imkanı sağlarken belli noktalarda da birden fazla müziğin kulağımıza gelmesine neden oldu.

Bu yıl 10 farklı ülkeden müzisyen Fengaros’ta sahne alırken geleneksel müziği rap ile harmanlayan Yunanlı önemli rapçı Eisvoleas muhteşem performansı ile dinleyicilerin hepsini yerinden kıpırdattı, canlı vokallerle gece geç saatlerde elektronik bir set hazırlayarak kitlenin coşkusunu doruğa taşıyan Billie Kark, İngiltere'den büyüleyici Eleni Drake büyük alkış aldı, Ypogeia Revmata müzikleriyle dinleyicileri geçmişe götürdü, İspanya'dan Hofe ise elektronik müzik ile undergroundu harmanladığı program ile izleyicileri adeta başka bir dünyaya uçurdu. Paidi Travma'nın karanlık popu arındırıcı bir performansa sahne olurken, Expe ise rap, trap ve trip hop türlerini harmanlayarak güçlü bir işitsel deneyim sunduğu yüksek enerjili ve sürükleyici bir canlı performansını sergiledi.

Fengaros Festivali’nin Kıbrıslı sanatçı ayağında ise Avrupada turneden dönen Della, yeni albümünün ardından sahneye çıkan Demetris Mesimeris ve agresifliği ve hassasiyetiyle dikkat çeken Anemourio ön plana çıktı.Diğer yerel sanatçılar arasında ikonik Alejjos , hipnotik The Smallest Creature ve eşsiz canlı performans enerjisiyle Sais dikkat çeken isimler oldu.



Gazze’deki soykırımı protesto ve Filistin’e destek de sahnenin ortak mesajı oldu

Üç gün boyunca sahne alan müzisyenlerin çoğu gerek şarkılarıyla, gerek sözleriyle gerekse kullandıkları sembollerle İsrail’in Filistin’de devam eden işgal ve soykırımını protesto ettiler.



Larnakalı Kalli ve Vasiliou,Mağusalı Tunceli ve Beyrutlu Eva Diab'li Ttavas keyifli programlarıyla Fengaros’ta sahne aldılar

Fengaros Müzik Köyü (Fengaros Music Village)- Larnaka 2030 - Avrupa Kültür Başkenti Larnaka 2030 - Avrupa Kültür Başkenti işbirliğinde Fengaros Festivali 2026'da sunulmak üzere özgün bir müzik repertuvarı oluşturup geliştirmek amacıyla Artemisia Vasiliou (Larnaka), Cihan Tunceli (Gazimağusa), Evgenia Kalli (Larnaka) ve Tiffany-Eva Diab (Beyrut) beş günlüğüne bir araya geldiler ve benzersiz bir sanatçı misafir programı olan "Ttavas" kapsamındaki hazırladıkları repertuarlarını 30 Temmuz’da Fengaros’ta sahnelediler. Amacı Kıbrıs ve Orta Doğu'dan sanatçılara, iş birliği becerilerini ve repertuvarlarını daha da geliştirmeleri adına yaratıcı sınırların olmadığı güvenli bir alan sunarak aralarındaki iş birliğini güçlendirmek olan Ttavas programının ürünü olan müzikal yaratımlar bu amacına uygun olarak kültürel çeşitliliği en yüksek olan festivallerden birisi olan Fengaros’ta sahne aldı.

Adanın kuzeyinden festivale katılan katılımcı sayısındaki artış gözlerden kaçmazken Kuzey Kıbrıs’ta müzik yapan müzisyenlerin(ortak proje programdaki Cihan Tunceli’yi saymazsak) 3 günlük programda olmaması da geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda bir eksiklik olarak değerlendirildi.