"Şiddeti iyi dileklerle geçiştiremeyiz, yapısal düzenlemeler şart"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Taşkınköy'deki Metropol Market'te genç bir kadının uğradığı saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın toplumda büyük üzüntü, tedirginlik ve infiale yol açtığını belirterek, kadına yönelik şiddetin yapısal ve toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan İncirli, saldırıda yaralanan genç kadının sağlık durumuna ilişkin hekimlerden bilgi aldığını ifade ederek, iç organlarında ciddi yaralanmalar bulunduğunu söyledi. Gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını aktaran İncirli, genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğünü ancak sağlık ekiplerinin desteğiyle yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden İncirli, "Yoğun bakımda yaşamla ölüm arasında büyük bir mücadele sürüyor. Umarım genç kadın başarır ve hayatta kalır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, kadına yönelik şiddetin ve şiddetin her türünün yalnızca iyi dileklerle geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir mesele olduğuna dikkat çeken İncirli, bunun kritik, yapısal ve toplumsal bir sorun olduğunu kaydetti.

Suçun işlenmeden önlenmesine yönelik kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini savunan İncirli, suç işlemeye meyilli kişilerin tespit edilmesini, takip edilmesini ve suçun gerçekleşmeden engellenmesini sağlayacak kurumsal yapıya ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Ülkeye girişlerde ve sonrasında toplumun genel takibinde önemli eksiklikler olduğunu öne süren İncirli, suçun gerçekleşmesini önlemek ve riskleri azaltmak amacıyla yapısal, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu konuların daha fazla ertelenemeyeceğini ve geçiştirilemeyeceğini vurgulayan İncirli, saldırıda ağır yaralanan genç kadının yaşam mücadelesini kazanmasını temenni etti.