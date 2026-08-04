Güvenli internet eğitimleri ebeveynlere yönelik olarak BRT ve Telsim YouTube kanalında başladı

Eğitim Bakanlığı, Telsim ve Bilgisayar Mühendisleri Odası iş birliğiyle 16 yıldır okullarda yüz yüze sürdürülen "Güvenli İnternet Eğitimleri", ebeveynlere yönelik olarak BRT ekranlarında ve Telsim'in YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, programda çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler, güvenli internet alışkanlıkları, aile içi dijital iletişim, ebeveyn kontrol araçlarının doğru kullanımı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalıkla mücadele konuları ele alındı.

Ebeveynlerin çocuklarını güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirmesini amaçlayan programda, interneti yasaklamak yerine çocuklarla güvene dayalı açık iletişim kurulmasının ve bilinçli teknoloji kullanımının birlikte öğrenilmesinin önemine dikkat çekildi. .

Açıklamada, Telsim’in YouTube kanalında yayımlanan programın https://vfcyp.co/GuvenliInternetEgitimi bağlantısından izlenebileceği belirtildi.

Güvenli İnternet Eğitimleri kapsamında bugüne kadar 16 yılda 60 bini aşkın öğrenciye yüz yüze eğitim verildiği, bu yıl ise 37 okulda 3 bin 758 öğrenciye ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca eğitimlerin Bilgisayar Mühendisleri Odası üyeleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Oflaz: "En güçlü kalkan bilinçli eğitim ve güçlü aile desteği"

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Lütfü Oflaz, dijital dünyanın çocuklara büyük fırsatlar sunarken, daha önce hiçbir neslin karşılaşmadığı risklerle de yüz yüze bıraktığını belirtti.

Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı en güçlü korumanın bilinçli eğitim ve güçlü aile desteği olduğunu vurgulayan Oflaz, Eğitim Bakanlığı'nın Telsim ve Bilgisayar Mühendisleri Odası ile 16 yıldır başarıyla yürüttüğü Güvenli İnternet Eğitimleri'ni son derece değerli bulduklarını ifade etti.

BRT'nin katkısıyla çalışmanın televizyon ekranlarına, Telsim'in YouTube kanalı aracılığıyla da dijital platformlara taşınarak ebeveynlere ulaştırıldığını belirten Oflaz, dijital çağın gerektirdiği farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı ve teknolojiyi doğru kullanan, dijital ortamda güvenli hareket eden, eleştirel düşünebilen nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Özkurt: "Güvenli internet kullanımı okulda edinilen bilgilerle sınırlı kalmamalı"

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da çocukların güvenli, bilinçli ve sağlıklı bir dijital ortamda yetişmesinin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

BRTK olarak güvenli internet kullanımına yönelik kamu spotları hazırladıklarını ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özkurt, güvenli internet kullanımının okulda edinilen bilgilerle sınırlı kalmaması, aile içinde doğru iletişim ve bilinçli rehberlikle kalıcı bir yaşam kültürüne dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Özkurt, bu nedenle aile eğitimlerine ve ebeveynlerin dijital farkındalığının artırılmasına özel önem verdiklerini belirterek, güvenli internet kültürünün toplum genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.



Tüz: "Aileleri de bilinçlendirmeyi önemsiyoruz"

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise, çocukların güvenli bir dijital dünyada büyümesinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, Telsim'in Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 16 yıldır ülke genelinde güvenli internet eğitimleri düzenlediğini ve bu kapsamda bugüne kadar 60 bini aşkın öğrenciye ulaşıldığını ifade etti.

Sadece öğrencileri değil aileleri de bilinçlendirmeyi önemsediklerini dile getiren Tüz, güvenli internet kullanımının okulda öğrenilen bir bilgiden ibaret olmadığını, evde sürdürülmesi gereken bir alışkanlık olduğunu söyledi.

Bu nedenle ebeveyn eğitimlerine ve aile içi iletişime ayrı önem verdiklerini belirten Tüz, amaçlarının interneti yasaklamak değil, çocuklara güvenli ve bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırmak olduğunu kaydetti.

Gürhan: "İnterneti yasaklamak değil, güvene dayalı iletişim kurmak önemli"

Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Esat Gürhan da, sunumda interneti yasaklamanın değil, çocuklarla güvene dayalı açık iletişim kurulmasının ve bilinçli teknoloji kullanımının birlikte öğrenilmesinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Dijital okuryazarlık ve güvenli internet bilincinin toplumun her kesimine yayılmasını kurumsal ve toplumsal sorumluluklarının önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Gürhan, eğitimlerde öğrencilerin dijital risklerin yanı sıra güvenli internet kullanımı, kişisel verilerin korunması, siber zorbalıkla mücadele ve bilinçli teknoloji alışkanlıkları konusunda günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri bilgiler edindiklerini söyledi.

Gürhan, Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın kamu kurumları, eğitim paydaşları ve özel sektörle iş birliği içinde çocuklar, gençler ve ailelere yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.