Gazeteciler Birliği'nden Basın-Sen’e destek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın 23B maddesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak Basın Emekçileri Sendikası’na (Basın-Sen) destek belirterek, yarın saat 11.00’de Anayasa Mahkemesi önünde olacağını duyurdu.

Gazeteciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, masumiyet karinesinin gazetecilik etiğinin vazgeçilmez ilkelerinden olduğu vurgulanarak, “Ancak bu ilkeleri korumanın yolu; kamu yararı, haberin niteliği ve kişinin konumu gözetilmeden isim ve fotoğraf kullanımını suç haline getirmek değildir” denildi.

23B maddesinin etik alanda değerlendirilmesi gereken bir meseleyi cezai yaptırım konusu yaptığı, medya için ağırlaştırılmış ceza öngördüğü ve gazetecileri otosansüre zorladığı kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, Basın-Sen’in 23B maddesinin iptali amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne yapacağı başvurunun yanındayız. Basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunmak için yarın saat 11.00’de Lefkoşa’da Anayasa Mahkemesi önündeyiz” ifadelerine yer verildi.