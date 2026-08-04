Güneyde belediyeler 3 saatlik uyarı grevi yaptı

Kıbrıs’ın güneyindeki belediyelerin dün 3 saatlik grev yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, belediyelerin 09.00-12.00 saatleri arasında yaptığı grevle hükümete Yerel Yönetim Reformu'nun maliyetinin vatandaşlara yüklenemeyeceği konusunda güçlü bir mesaj verdiğini yazdı.

Gazete, greve çalışanların ve sendikal örgütlerin yanı sıra milletvekillerinin de destek verdiğini belirtti.

Haberde grevin sadece Belediyeler Birliği ile İçişleri Bakanlığı arasındaki ekonomik anlaşmazlık olmadığı ifade edilerek, kitlesel katılımın grevin belediye vergileri, hizmet kalitesi ve vatandaşın günlük hayatıyla alakalı olduğunu gösterdiği de kaydedildi.

Belediyelere verilen devlet desteğinin artırılması ve bu mekanizmanın kalıcı ve kurumsal hale getirilmesinin istediğini yazan gazete, belediyelerin artan yetkilere ilişkin yeterli kaynak talep ettiğini, ücret artışı ve hizmet değerinin düşürülmesini de kabul etmediğini ifade etti.

Habere göre Belediyeler Birliği Başkanı ve Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras açıklamasında grevin vatandaşların yararına olduğunu söyleyerek, hedefin yeni belediye vergilerini önlemek olduğunu kaydetti.

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos ile Limasol Belediye Başkanı Yannis Armeftis belediyelerin ciddi ekonomik baskı altında olduğunu kaydederek, bununla ilgili unsurları paylaştı.