Gazimağusa Belediyesi, Turizm Startejik Planı’nı açıkladı

Gazimağusa Belediyesi (GMB), Turizm Stratejik Planı'nı, sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin sahip olduğu tarihî, kültürel ve doğal değerleri sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşımayı hedefleyen plan, Gazimağusa turizmi için kapsamlı bir yol haritası ortaya koydu.

Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’nda gerçekleştirilen “GMB Turizm Stratejik Planı Sunumu”, GMB Turizm Danışmanı Aycan Akçın tarafından yapıldı.

Sunumda, Gazimağusa’nın mevcut turizm potansiyeli, ziyaretçi ve konaklama verileri, turizm sektöründe karşılaşılan temel sorunlar ile kentin ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir destinasyona dönüşmesi için belirlenen stratejik hedefler ele alındı.

Plan 4 ana tema altında 315 eylemi kapsıyor

Hazırlanan planın, “Destinasyon Erişim ve Ulaşım”, “Tanıtım ve Pazarlama”, “Turizm Operasyon Gücü ve Yasal Süreçler” ile “Mali ve İnsan Kaynakları Yönetimi” olmak üzere dört ana tema altında toplam 315 eylemi kapsadığı belirtildi.

Plan kapsamında; çok dilli ve akıllı yönlendirme sistemlerinden, çevre dostu ulaşım seçeneklerine, kent markasının güçlendirilmesinden dijital görünürlüğün artırılmasına, deneyim ve gastronomi turizminden, plaj yönetimine, kültürel mirasın korunmasından, sektör çalışanlarının eğitimine kadar geniş bir alanda somut hedefler ortaya konuldu.

Mağusa’ya gelen ziyaretçilerin kentte daha uzun süre konaklamasını, şehrin farklı bölgelerini keşfetmesini ve turizm hareketliliğinin yerel ekonomiye daha güçlü biçimde yansımasını amaçlayan stratejik planda, Suriçi, Maraş, Salamis, liman, sahiller ve kentin diğer turizm değerlerinin bütüncül bir destinasyon anlayışıyla ele alınması öngörülüyor.

Kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel halk ve medya kuruluşlarının sürece aktif katılımının önemi vurgulanan toplantıda; turizmde ortak bir kent dili oluşturulması, hizmet standartlarının yükseltilmesi, ziyaretçi verilerinin düzenli olarak analiz edilmesi ve turizm politikalarının kurumsal bir yapıya kavuşturulmasının önemine işaret edildi.

Stratejik planla kentin çok katmanlı tarihini, kültürel mirasını, liman kimliğini, plajlarını ve gastronomik değerlerini koruyarak turizme kazandırmak ve kenti dört mevsim yaşayan, erişilebilir, sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten güçlü bir Akdeniz destinasyonuna dönüştürmek hedefleniyor.

GMB Turizm Çalışma Grubu tarafından hazırlanan stratejik plan çalışmasında Aycan Akçın, Ali Furkan Çetiner ve Servet Nasifoğlu Elidemir görev aldı.